Boeing приостановила полеты самолетов серии 777 после того, как часть обшивки лайнера во время полета упала вблизи жилых домов

Компания Boeing рекомендовала приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 на время расследования, которое начали в связи с возгоранием такого двигателя в США по время рейса. Заявление опубликовано на сайте компании.

«Boeing активно отслеживает недавние события, связанные с рейсом 328 United Airlines. Пока расследование Национального совета по безопасности на транспорте продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 до тех пор, пока Федеральное управление гражданской авиации не определит соответствующий протокол проверки», — заявили в компании.

В Boeing также заявили, что поддерживают решения авиарегуляторов Японии и США, которые уже постановили приостановить полеты этих самолетов.

Накануне, 21 февраля, у лайнера авиакомпании United Airlines пассажирского самолета Boeing 777, вылетевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи), во время полета загорелся и отказал двигатель. Самолет вернулся в аэропорт вылета, но крупная деталь обшивки авиалайнера упала около жилых домов в районе города Брумфилд.

На борту лайнера был 241 человек. Федеральное управление гражданской авиации США уже начало проверку инцидента. Глава ведомства Стив Диксон заявил, что, вероятно, по ее результатам некоторые самолеты будут изъяты из эксплуатации «в качестве меры предосторожности».