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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 21 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
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- Адвокат сообщил о возбуждении уголовного дела после изнасилования заключенного шваброй в иркутской исправительной колонии №6. Речь идет о Тахиржоне Бакиеве, который сначала содержался в ангарской колонии №15, где в апреле произошел бунт. После перевода в ИК-6 его поместили в так называемый «пыточный отряд». В 20-х числах января, по словам потерпевшего, оперуполномоченные оперативного отдела колонии Ерохин и Медников связали его скотчем и передали заключенным, которые начали бить Бакиева, а затем засунули ему в задний проход швабру, повредив внутренние органы. Сейчас потерпевший находится в отдельном больничном помещении колонии.
- Бывший кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заявила в интервью швейцарскому изданию Le Temps, что оппозиция «потеряла улицы». При этом она сказала, что сейчас стратегия состоит в том, чтобы лучше подготовиться и «подвергать режим постоянному давлению — до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова». Возможно, это будет весной, добавила она.
- В Норильске задержали четырех человек по делу о гибели рабочих в результате обрушения здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи дробильного цеха обогатительной фабрики «Норникеля». Среди задержанных начальник отдела по техническому надзору, главный инженер и начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей», а также сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», ответственный за допуск сотрудников к работам. По версии следствия, о дефектах здания было известно еще три года назад, однако начало ремонтных работ затягивалось до февраля 2021 года.
- Теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале турнира Australian Open. Встреча в Мельбурне завершилась со счетом 5:7, 2:6, 2:6. Для Джоковича победа стала уже девятой по счету — за свою карьеру он еще ни разу не проигрывал в финале этого турнира.
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