«Мы потеряли улицы, у нас нет возможности противостоять насилию»: Светлана Тихановская — о протестах в Беларуси

Бывший кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что оппозиция «потеряла улицы», но готовится к дальнейшей борьбе с режимом. Об этом она рассказала в интервью швейцарскому изданию Le Temps.

«Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности противостоять насилию режима против протестующих — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли», — сказала Тихановская.

По ее словам, оппозиция сейчас работает над тем, чтобы связать различные инициативы, которые возникли, например, среди врачей, учителей и бывших силовиков.

«Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению — до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной», — добавила она, отметив, что путь к демократии займет больше времени, чем ожидалось.

Тихановская также прокомментировала протестные акции в России. По ее словам, движения похожи только тем, что люди выходят на улицы, а потом их грубо задерживают и арестовывают. Она отметила, что в России проходят митинги против коррупции, а Беларусь требует свободных выборов.

«В отличие от Беларуси, в России еще не достигнута точка невозврата, еще не произошло ничего экстраординарного, есть еще место для созревания и развития движения. В России идут демонстрации, а в Беларуси — революция. Хотя мне не нравится насильственный оттенок этого слова — в нашем случае, это мирная революция», — добавила Тихановская.

Помимо этого, в интервью британской газете The Sunday Times Тихановская заявила, что тех санкций, которые к настоящему моменту ввел Евросоюз в отношении руководства Беларуси, недостаточно.

В декабре Европейский союз ввел в действие третий санкционный список против представителей белорусских властей. В него попали 29 чиновников и семь юрлиц, санкции введены из-за фальсификации итогов президентских выборов и применении силы к участникам акций протеста. Ранее ЕС официально ввел санкции против Александра Лукашенко и расширил черный список организаций и высокопоставленных должностных лиц Беларуси в рамках второго пакета санкций против белорусских властей. Первые санкции против чиновников из Беларуси Евросоюз ввел 2 октября, тогда же об ограничениях объявили и США.

В Беларуси после выборов начались массовые протесты. ЦИК страны утверждал, что на них победил Александр Лукашенко, набрав свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская получила лишь около 10%.