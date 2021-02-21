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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Воронежского активиста задержали после митинга. Соратники утверждают, что его собираются везти в психбольницу
Павел Хаустовспециально для «Новой газеты»
В Воронеже задержали оппозиционного активиста Дмитрия Воробьевского после митинга в местном гайд-парке. По словам других участников акции, по пути домой его «схватили полицейские и затолкали в «"Газель"», передает корреспондент «Новой газеты».
«Дмитрий даже не разворачивал свой плакат. Мы постояли на площади, после чего зашли в кафе выпить кофе. А когда он вышел, его скрутили», – рассказывает активист Александр Болдырев.
До сих пор неизвестна причина задержания Воробьевского. В шесть часов вечера в 6-й отдел полици, куда доставили мужчину, приехала скорая помощь. На ней активиста увезли в психоневрологический диспансер. Вероятно, его собираются принудительно госпитализировать.
Близкие Воробьевского сообщают, что его доставили в учреждение по адресу г. Воронеж, ул. Тепличная, 1, микрорайон Тенистый. Туда же его насильно привозили в 2016 году, где привязывали к койке и вкалывали неизвестные препараты.
В течение 48 часов должен состояться суд в Советском районе о принудительном лечении мужчины. Лидер движения «Свободные люди Воронежа» Александр Желтухин сообщил, что другие оппозиционеры будут подавать заявление в прокуратуру.
13 февраля Воробьевского задержали во время одиночного пикета. При задержании полицейские, по словам очевидца, действовали грубо. «Медиазона» отмечала, что мужчина несколько раз падал на дорогу с задранной одеждой, когда силовики поднимали его за ноги, чтобы посадить в машину. Меньше чем через 3 часа Воробьевского отпустили без составления протокола.
Дмитрий Воробьевский – пенсионер и инвалид, стоит на учете с 1983 года. Ему поставили диагноз «шизофрения», когда тот отказался служить в армии. Четыре года назад его адвокат Ольга Гнездилова утверждала, что предпосылок для госпитализации активиста нет.
«Дмитрий вообще очень спокойный человек. Он "миротворческих" убеждений. Он против насилия, выступал против войны в Украине... Очень интеллигентный, вежливый человек. И никаких агрессивных выходок (хотя формально у него есть диагноз) за всю его жизнь не было вообще. С другой стороны, даже неадекватное поведение не служит причиной само по себе для принудительной госпитализации», — говорила она.