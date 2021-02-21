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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
В Нигерии разбился военный самолет, погибли семь человек
Военный самолет King Air 350 потерпел крушение недалеко от аэропорта столицы страны Абуджи. Об этом в твиттере сообщил министр авиации Нигерии Хади Сирика.
По словам министра, самолет упал после сообщения об отказе двигателя. Министерство обороны Нигерии заявило, что все находившиеся на борту семь человек погибли в результате крушения. На место происшествия прибыли службы быстрого реагирования.
Один из очевидцев происшествия написал, что пилоту удалось в последний момент увести самолет в сторону от жилых домов.
King Air 350 разработан американской компанией Beechcraft. Впервые модель была выпущена примерно в 2009 году.
МВД разработало порядок доставления граждан в вытрезвители
Министерство внутренних дел России разработало правила, по которым граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения будут доставлять в медицинские вытрезвители. Это следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, сотрудники полиции смогут отправлять в вытрезвители из общественных мест граждан, «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».
Помимо этого, полицейские смогут забрать нетрезвых граждан в медицинские учреждения из их домов по письменному заявлению сожителей, если будут основания полагать, что нетрезвые люди «могут причинить вред жизни
и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу».
В проекте приказа также отмечается, что при необходимости сотрудники полиции должны вызвать скорую помощь и «действовать с учетом особенностей доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения».
Если бригада скорой помощи не может прибыть на место, то полиция должна доставить лиц, находящихся в общественном месте в состоянии опьянения, в медицинские учреждения на служебном транспорте. При этом сотрудникам полиции необходимо убедиться, что у граждан нет оружия.
В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о восстановлении вытрезвителей. Закон предусматривает создание таких учреждений в субъектах России на базе «государственно-частного партнерства». Это предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, которые попали в вытрезвители. Минздрав, Минтруд и МВД должны определить общие правила организации деятельности медицинских учреждений.
В Минздраве заверили, что принудительно удерживать граждан в вытрезвителях не будут. «Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — отметили в пресс-службе ведомства. Там также подчеркнули, что решение о создании вытрезвителей принимает субъект федерации.