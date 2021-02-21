МВД разработало порядок доставления граждан в вытрезвители

Министерство внутренних дел России разработало правила, по которым граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения будут доставлять в медицинские вытрезвители. Это следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, сотрудники полиции смогут отправлять в вытрезвители из общественных мест граждан, «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Помимо этого, полицейские смогут забрать нетрезвых граждан в медицинские учреждения из их домов по письменному заявлению сожителей, если будут основания полагать, что нетрезвые люди «могут причинить вред жизни

и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу».

В проекте приказа также отмечается, что при необходимости сотрудники полиции должны вызвать скорую помощь и «действовать с учетом особенностей доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения».

Если бригада скорой помощи не может прибыть на место, то полиция должна доставить лиц, находящихся в общественном месте в состоянии опьянения, в медицинские учреждения на служебном транспорте. При этом сотрудникам полиции необходимо убедиться, что у граждан нет оружия.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о восстановлении вытрезвителей. Закон предусматривает создание таких учреждений в субъектах России на базе «государственно-частного партнерства». Это предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, которые попали в вытрезвители. Минздрав, Минтруд и МВД должны определить общие правила организации деятельности медицинских учреждений.

В Минздраве заверили, что принудительно удерживать граждан в вытрезвителях не будут. «Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — отметили в пресс-службе ведомства. Там также подчеркнули, что решение о создании вытрезвителей принимает субъект федерации.