«Настя, я умираю»: адвокат сообщил о возбуждении уголовного дела после изнасилования заключенного шваброй в иркутской ИК-6

В иркутской исправительной колонии №6 один из заключенных подвергался пыткам со стороны сокамерников при содействии сотрудников колонии. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Дмитрий Дмитриев, который сотрудничает с правозащитной организацией Gulagu.net.

Речь идет о Тахиржоне Бакиеве, который сначала содержался в ангарской колонии №15, где в апреле произошел бунт. Как рассказали правозащитники после перевода в колонию №6 его поместили в так называемый «пыточный отряд». В 20-х числах января сокамерники Бакиева спровоцировали конфликт, оскорбляли мужчину, порвали его Коран.

На просьбы о помощи сотрудники колонии не отреагировали. Напротив, по словам потерпевшего, оперуполномоченные оперативного отдела ИК-6 Ерохин и Медников связали его скотчем и передали обратно заключенным. Те продолжили издевательства: опять начали бить, а затем засунули в задний проход Бакиева швабру, повредив внутренние органы.

Адвокат Дмитриев рассказал, что после этого пострадавшего мужчину спрятали под кровать, чтобы его не увидели проверяющие, которые после инцидента с Кежиком Ондаром (месяц назад его изнасиловали кипятильником в иркутском СИЗО-1) начали посещать региональные исправительные учреждения.

«После случая с Ондаром сюда уже приезжал замглавы ФСИН Якунин, приезжала комиссия. Они и выявили нарушение с Бакиевым. Теперь расследуется уголовное дело по 111 статье (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — Ред.). Дичайшая ситуация», — отметил Дмитриев.

Сотрудники колонии Ерохин и Медников, причастные к пыткам, задержаны. А потерпевший Бакиев сейчас находится в отдельном больничном помещении колонии №6. Адвокат считает, что там он в безопасности. Мужчине удалось связаться со своей супругой.

«Он очень в тяжелом состоянии. Ему тяжело разговаривать, стоять. Говорит, Настя, я умираю, не выдержу всего этого. Заплакал», — рассказала правозащитному проекту Gulagu.net его жена Анастасия Бакиева, которая узнала о происходящем спустя несколько недель.

Ранее пресс-служба ФСИН сообщала, что сотрудники ведомства 21 января в ходе комплексной проверки выявили «факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.». Позже в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении двух сотрудников оперативного отдела ИК-6.

Это уже второй случай пыток заключенных в Иркутской области за последний месяц. 15 января стало известно о том, что заключенного Кежика Ондара длительное время жестоко избивали и пытали сокамерники в «пресс-хате» СИЗО-1. По словам родных, от мужчины пытались добиться признания в участии в апрельском бунте в колонии №15 Ангарска. Следственный комитет возбудил уголовное дело.