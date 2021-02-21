Новак Джокович в девятый раз победил в Australian Open. Он обыграл россиянина Даниила Медведева 

Теннисист Новак Джокович одержал победу в финале турнира Australian Open, обыграв россиянина Даниила Медведева. Трансляцию игры вел телеканал Eurosport.

Встреча в Мельбурне завершилась со счетом 5:7, 2:6, 2:6.

Для Джоковича победа Australian Open стала уже девятой по счету — серб за свою карьеру еще ни разу не проигрывал в финале этого турнира.

Джокович и Медведев за карьеру встречались восемь раз, теперь счет их очных встреч — 5:3. Отметим, до финала Australian Open россиянин выиграл три из четырех матчей, в том числе, и в финале на итоговом турнире в Лондоне.

В ноябре 2020 года Медведев победил австрийского спортсмена Доминика Тима — третью ракетку мира и чемпиона US Open — в финале Итогового турнира АТР в Лондоне. Российский спортсмен тогда впервые в карьере победил в финале турнира и стал вторым в истории теннисистом из России, выигравшим его.