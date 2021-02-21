МВД предложило хранить отпечатки пальцев россиян до достижения ими 100-летнего возраста 

Министерство внутренних дел предлагает увеличить срок хранения дактилоскопических данных россиян до достижения ими 100-летнего возраста. О предлагаемых поправках к закону о дактилоскопической регистрации сообщает пресс-служба министерства.

Необходимость увеличения срока хранения отпечатков пальцев в МВД объяснили «тенденцией к увеличению числа граждан, достигших возраста 80 и более лет». МВД привело статистику Росстата с 2015 по 2020 год численность граждан, достигших возраста 80 и более лет, увеличилась с 4 424 466 до 5 674 738 человек.

Сейчас собранные правоохранителями отпечатки пальцев россиян сохраняются в архиве до смерти гражданина, либо до достижения им 80 лет.

В МВД подчеркнули, что по достижении этого возраста «повышается степень вероятности возникновения заболеваний, которые приводят к потере памяти».