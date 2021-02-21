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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
МВД предложило хранить отпечатки пальцев россиян до достижения ими 100-летнего возраста
Министерство внутренних дел предлагает увеличить срок хранения дактилоскопических данных россиян до достижения ими 100-летнего возраста. О предлагаемых поправках к закону о дактилоскопической регистрации сообщает пресс-служба министерства.
Необходимость увеличения срока хранения отпечатков пальцев в МВД объяснили «тенденцией к увеличению числа граждан, достигших возраста 80 и более лет». МВД привело статистику Росстата с 2015 по 2020 год численность граждан, достигших возраста 80 и более лет, увеличилась с 4 424 466 до 5 674 738 человек.
Сейчас собранные правоохранителями отпечатки пальцев россиян сохраняются в архиве до смерти гражданина, либо до достижения им 80 лет.
В МВД подчеркнули, что по достижении этого возраста «повышается степень вероятности возникновения заболеваний, которые приводят к потере памяти».
Теги:sn, россия, отпечаток пальца, мвд
В России выявили 12 742 новых случая заражения коронавирусом
За сутки российские врачи зафиксировали еще 12 742 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
В Москве выявили 1602 новых пациента, в Подмосковье — 735. В северной столице впервые с ноября меньше 1000 новых заболевших (+996). Следом по числу заразившихся за сутки идет Нижегородская (+411) и Воронежская области(+316). Всего с начала марта в России зарегистрировали 4 164 726 случаев COVID-19.
За последний день непосредственно от коронавируса скончались 417 человек, из них 52 — в Москве, 49 — в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии в России инфекция унесла более 83 тысяч жизней.
Накануне в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса. Новый препарат «КовиВак», разработанный в Центре им. Чумакова, отличается от других вакцин тем, что содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2. Большинство других вакцин содержат в себе лишь его части.