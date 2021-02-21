В России выявили 12 742 новых случая заражения коронавирусом 

За сутки российские врачи зафиксировали еще 12 742 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве выявили 1602 новых пациента, в Подмосковье — 735. В северной столице впервые с ноября меньше 1000 новых заболевших (+996). Следом по числу заразившихся за сутки идет Нижегородская (+411) и Воронежская области(+316). Всего с начала марта в России зарегистрировали 4 164 726 случаев COVID-19.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались 417 человек, из них 52 — в Москве, 49 — в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии в России инфекция унесла более 83 тысяч жизней.

Накануне в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса. Новый препарат «КовиВак», разработанный в Центре им. Чумакова, отличается от других вакцин тем, что содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2. Большинство других вакцин содержат в себе лишь его части.