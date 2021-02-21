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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»

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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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В России выявили 12 742 новых случая заражения коронавирусом 

Общество14

14
 

За сутки российские врачи зафиксировали еще 12 742 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. 

В Москве выявили 1602 новых пациента, в Подмосковье — 735. В северной столице впервые с ноября меньше 1000 новых заболевших (+996).  Следом по числу заразившихся за сутки идет Нижегородская (+411) и Воронежская области(+316). Всего с начала марта в России зарегистрировали 4 164 726 случаев COVID-19. 

За последний день непосредственно от коронавируса скончались 417 человек, из них 52 — в Москве, 49 — в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии в России инфекция унесла более 83 тысяч жизней. 

Накануне в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса. Новый препарат «КовиВак», разработанный в Центре им. Чумакова, отличается от других вакцин тем, что содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2. Большинство других вакцин содержат в себе лишь его части.

Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус

«Спортмастер» оказался в списке компаний, попавших под санкции Украины 

Политика364

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В перечень компаний, против которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, попала и сеть магазинов «Спортмастер». Это следует из опубликованного указа президента Украины Владимира Зеленского, который утвердил список СНБО. 

Зарегистрированная в Сингапуре головная компания Sportmaster Operations Pte. Ltd владеет сетью магазинов спорттоваров в России, Беларуси, Украине, Кахастане и Польше. 

Кроме «Спортмастера», под ограничения также попали Севастопольский государственный университет, а также компании АО «НПЗП Менеджемент», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», АО «Фармацевт Плюс», ООО «Дон экспорт», ООО «ИСС-Софт», ООО «Инда-софт», ООО «Роузвуд Шиппинг», ООО «Торговый дом «Донецкие угли», ООО «Биотек», ООО «Гемодженикс», ОО «Медоборудование» и ООО «Тосол-синтез трейдинг». 

Всем указанным юридическим лицам на три года запретят торговые операции, транзит ресурсов, перевозки на территории Украины. Также организации не смогут вывести капитал за пределы страны. 

Согласно данным сайта украинского «Спортмастера», первый магазин в стране открылся в 2001 году, сегодня в сети около 30 магазинов в 15 городах страны. 

О введении украинских санкций против 19 компаний и 8 физлиц стало известно 19 февраля. В списке оказались пятеро россиян — Константин Вацковский, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов, а также трое украинцев — депутат Рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, который называет себя кумом Путина, его супруга Оксана Марченко и гражданская жена депутата Тараса Козака Наталья Лавренюк. Сам Козак был включен в санкционный список еще в начале месяца. 

Теги:
sn, зеленский, санкции, украина
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