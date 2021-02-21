«Спортмастер» оказался в списке компаний, попавших под санкции Украины 

В перечень компаний, против которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, попала и сеть магазинов «Спортмастер». Это следует из опубликованного указа президента Украины Владимира Зеленского, который утвердил список СНБО.

Зарегистрированная в Сингапуре головная компания Sportmaster Operations Pte. Ltd владеет сетью магазинов спорттоваров в России, Беларуси, Украине, Кахастане и Польше.

Кроме «Спортмастера», под ограничения также попали Севастопольский государственный университет, а также компании АО «НПЗП Менеджемент», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», АО «Фармацевт Плюс», ООО «Дон экспорт», ООО «ИСС-Софт», ООО «Инда-софт», ООО «Роузвуд Шиппинг», ООО «Торговый дом «Донецкие угли», ООО «Биотек», ООО «Гемодженикс», ОО «Медоборудование» и ООО «Тосол-синтез трейдинг».

Всем указанным юридическим лицам на три года запретят торговые операции, транзит ресурсов, перевозки на территории Украины. Также организации не смогут вывести капитал за пределы страны.

Согласно данным сайта украинского «Спортмастера», первый магазин в стране открылся в 2001 году, сегодня в сети около 30 магазинов в 15 городах страны.

О введении украинских санкций против 19 компаний и 8 физлиц стало известно 19 февраля. В списке оказались пятеро россиян — Константин Вацковский, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов, а также трое украинцев — депутат Рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, который называет себя кумом Путина, его супруга Оксана Марченко и гражданская жена депутата Тараса Козака Наталья Лавренюк. Сам Козак был включен в санкционный список еще в начале месяца.