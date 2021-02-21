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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Четвертых человек задержали в Норильске после гибели людей на обогатительной фабрике «Норникеля»
Правоохранители задержали четырех человек по делу о гибели рабочих в результате обрушения здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи дробильного цеха обогатительной фабрики «Норникеля». Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю.
Среди задержанных оказались 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей», а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», ответственный за допуск сотрудников к работам.
По версии следствия, состояние зданий обследовали еще три года назад — специалисты нашли в пункте перегрузки руды и в галерее дефекты, которые могли привести к обрушению. Однако начало ремонтных работ затягивалось до февраля 2021 года. При этом работы проводились без каких либо разрешительных документов и проектно-технической документации.
Обрушение площадью около тысячи квадратных метров на фабрике в Норильске произошло утром 20 февраля. Под завалами погибли три человека, еще пятеро были госпитализированы, их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. Один из пострадавших сейчас находится в реанимации.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК).