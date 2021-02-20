Суд в Пензе арестовал лидера фракции КПРФ в городской думе за организацию встречи с депутатами

Ленинский районный суд в Пензе арестовал на семь суток главу фракции КПРФ в местной думе Александра Смирнова. Об этом сам депутат сообщил на своей странице «Вконтакте».

Коммуниста признали виновным в организации массовой акции без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). При этом акция в формате встречи с депутатами еще не состоялась, она была запланирована на 23 февраля.

Ранее администрация Пензы отказалась согласовать митинг КПРФ, и депутаты объявили о встрече с населением вместо акции. На встрече коммунисты планировали пообщаться с избирателями на темы политических репрессий и современной полиции.

Накануне суд в Пензе назначил штраф 10 тысяч рублей координатору Левого Фронта Сергею Падалкину за призывы к акции.

«Медиазона» сообщала, что 19 февраля пензенская полиция задержала пятерых коммунистов в связи с акцией 23 февраля. Руководителя областного отделения КПРФ Георгия Камнева вызвали в МВД, руководителя Ленинского райкома Руслана Бахтеева задержали возле дома. Также в отделение полиции доставили комсомольца Александра Ермакова.

Znak.com проанализировали решения о согласовании массовых акций КПРФ 23 февраля в других регионах и выяснили, что местные власти отказывают коммунистам в проведении митингов в Москве, Питере, Екатеринбурге и Кургане, но при этом согласуют мероприятия «Единой России».