К 90-летию Горбачева
«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 20 февраля. Коротко
Общество27
«Новая газета»редакция
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- Состоялись два заседания с участием политика Алексея Навального. На первом Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил апелляцию на замену политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Первоначальный срок сократили с 2 лет 8 месяцев до 2 лет 5 месяцев с учетом времени в СИЗО и домашнего ареста.
- Также Бабушкинский суд назначил Навальному 850 тысяч рублей штрафа по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции. В ходе рассмотрения дела политик настаивал, что дело против него сфабриковано и что обвинение использует ветерана Артеменко. Свою вину оппозиционер не признал. Помимо этого, судья Вера Акименко сказала, что направит в СК по Москве материалы дела, чтобы следователи проверили «оскорбительные высказывания» Навального в адрес участников процесса. Об обоих процессах — читайте в нашем онлайне.
- На Норильской обогатительной фабрике «Норникеля» произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи дробильного цеха, находившихся на реконструкции. Три человека погибли, еще пять — пострадали. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК).
- В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса «КовиВак», которую разрабатывал Федеральный научный центр исследований и разработки имени М. П. Чумакова РАН. После регистрации разработчики препарата смогут перейти к третьей фазе клинических испытаний на 3 тысячах добровольцах. Параллельно вакцина будет поступать в гражданский оборот.
- Российские биатлонисты финишировали третьими в эстафетной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке. Эта бронза стала первой медалью россиян на турнире. Первое место заняла норвежская сборная второе — шведская.
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