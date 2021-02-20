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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
74-летнему пенсионеру из Калининграда собрали более 500 тысяч рублей на оплату штрафов за участие в протестах
Для 74-летнего активиста из Калининграда Петра Зуева за два дня собрали более 500 тысяч рублей на оплату штрафов, назначенных ему за участие в протестах. Об этом он сам рассказал в фейсбуке.
Общая сумма штрафов, назначенных Зуеву, составила 330 тысяч рублей. Ему пришло на 223 тысячи больше этой суммы.
Последний штраф (180 тысяч рублей) Зуеву назначили 15 февраля по статье о повторном нарушении правили проведения публичных акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). По словам пенсионера, во время несанкционированного митинга 31 января в поддержку политика Алексея Навального его сфотографировали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Решение он обжаловал, по его словам, «суд состоится недели через две».
Теги:штрафы, протесты, калининград, em
СК возбудил дело после рассказа главы благотворительного фонда об издевательствах над детьми в оренбургском реабилитационном центре
Следственный комитет возбудил дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК) и о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) после обращения главы благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анны Межовой об издевательствах над детьми в реабилитационном центре «Радуга» в Бузулуке Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Межова в фейсбуке рассказывала, что в фонд обратилась женщина, которая взяла под опеку мальчика. Он с декабря прошлого года был в «Радуге». «В ходе работы ребенок рассказал психологам о том, что его и других детей в этом реабилитационном центре постоянно избивали, в том числе до крови старшие воспитанники приюта, которых воспитатели оставляли следить за порядком. Так ребенка били за то, что он открыл глаза в то время, когда все должны спать. Били и девочек и даже малышей», — говорится в посте Межовой.
По ее словам, все сотрудники центра знали о происходящем, но никто не реагировал. В СК отметили, что Межова обратилась с заявлением к ним 9 февраля. В ведомстве добавили, что направили письмо в правительство Оренбургской области о возможности размещения детей в других учреждениях.