74-летнему пенсионеру из Калининграда собрали более 500 тысяч рублей на оплату штрафов за участие в протестах

Для 74-летнего активиста из Калининграда Петра Зуева за два дня собрали более 500 тысяч рублей на оплату штрафов, назначенных ему за участие в протестах. Об этом он сам рассказал в фейсбуке.

Общая сумма штрафов, назначенных Зуеву, составила 330 тысяч рублей. Ему пришло на 223 тысячи больше этой суммы.

Последний штраф (180 тысяч рублей) Зуеву назначили 15 февраля по статье о повторном нарушении правили проведения публичных акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). По словам пенсионера, во время несанкционированного митинга 31 января в поддержку политика Алексея Навального его сфотографировали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Решение он обжаловал, по его словам, «суд состоится недели через две».