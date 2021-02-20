СК возбудил дело после рассказа главы благотворительного фонда об издевательствах над детьми в оренбургском реабилитационном центре

Следственный комитет возбудил дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК) и о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) после обращения главы благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анны Межовой об издевательствах над детьми в реабилитационном центре «Радуга» в Бузулуке Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Межова в фейсбуке рассказывала, что в фонд обратилась женщина, которая взяла под опеку мальчика. Он с декабря прошлого года был в «Радуге». «В ходе работы ребенок рассказал психологам о том, что его и других детей в этом реабилитационном центре постоянно избивали, в том числе до крови старшие воспитанники приюта, которых воспитатели оставляли следить за порядком. Так ребенка били за то, что он открыл глаза в то время, когда все должны спать. Били и девочек и даже малышей», — говорится в посте Межовой.

По ее словам, все сотрудники центра знали о происходящем, но никто не реагировал. В СК отметили, что Межова обратилась с заявлением к ним 9 февраля. В ведомстве добавили, что направили письмо в правительство Оренбургской области о возможности размещения детей в других учреждениях.