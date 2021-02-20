К 90-летию Горбачева
«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
Материалы
Рубрики
Темы
- Новые «черные списки»4 материала
- Манифесты о будущем России6 материалов
- Важные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
СК возбудил дело после рассказа главы благотворительного фонда об издевательствах над детьми в оренбургском реабилитационном центре
Следственный комитет возбудил дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК) и о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) после обращения главы благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анны Межовой об издевательствах над детьми в реабилитационном центре «Радуга» в Бузулуке Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Межова в фейсбуке рассказывала, что в фонд обратилась женщина, которая взяла под опеку мальчика. Он с декабря прошлого года был в «Радуге». «В ходе работы ребенок рассказал психологам о том, что его и других детей в этом реабилитационном центре постоянно избивали, в том числе до крови старшие воспитанники приюта, которых воспитатели оставляли следить за порядком. Так ребенка били за то, что он открыл глаза в то время, когда все должны спать. Били и девочек и даже малышей», — говорится в посте Межовой.
По ее словам, все сотрудники центра знали о происходящем, но никто не реагировал. В СК отметили, что Межова обратилась с заявлением к ним 9 февраля. В ведомстве добавили, что направили письмо в правительство Оренбургской области о возможности размещения детей в других учреждениях.
Теги:оренбургская область, уголовное дело, em
Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на ЧМ. Это их первая медаль на турнире
Российские биатлонисты финишировали третьими в эстафетной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке, сообщает Sports.ru.
Из россиян в эстафете участвовали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Первое место заняла норвежская сборная (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен), второе — шведская (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон).
Это первая медаль россиян на этом ЧМ по биатлону. Лидирует в зачете Норвегия (6 золотых медалей, 1 серебряная и 3 бронзовых), Россия делит 7 место с Беларусью и Украиной.