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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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В Подмосковье арестовали фигурантов дела об убийствах, произошедших в течение 20 лет

Общество493

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Суд арестовал семерых жителей Подмосковья, обвиняемых в создании банды, руководстве ею и участии в ней (чч. 1, ч. 2 ст. 209 УК), убийстве (пп. «а», «ж» ч.2 ст.105 УК), а также в незаконном обороте и изготовлении оружия (ч. 3 ст. 222, ч.3 ст. 223 УК). Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. В МВД «Интерфаксу» заявили, что были задержаны восемь человек. 

Арестованным от 32 до 58 лет. По версии следствия, житель Подмосковья 1970 года рождения в 2000-м году создал «устойчивую вооруженную группу», в которую вовлек еще шесть человек. «Члены банды совершали преступления на территории Московской, Костромской и Ярославской областей — нападения на граждан и организации, а также другие преступления, в том числе убийства, при этом использовали в своих целях огнестрельное оружие», — говорится в сообщении.

Следователи вместе с сотрудниками МВД и ФСБ провели обыски у фигурантов дела в Московской и Ярославской областях. Правоохранители изъяли деньги, огнестрельное оружие и «другие предметы, интересующие следствие».

В МВД «Интерфаксу» уточнили, что, по версии следствия, задержанные причастны к десяти убийствам, совершенным в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, а также в Костромской и Ярославской областях в период с 2000 по 2019 год. Там добавили, что всем вменяется и ст. 209 УК (бандитизм). В банде, по данным полиции, было не менее 12 участников.

Теги:
убийства, арест, Подмосковье , em
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