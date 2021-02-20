Золотов планирует учредить медаль в честь 210-летия Росгвардии. Правда, служба появилась только в 2016 году

Глава Росгвардии Виктор Золотов планирует учредить памятную медаль «210 лет войскам национальной гвардии Российской Федерации». Проект приказа, который должен подписать Золотов, опубликован на портале правовой информации.

При этом Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) была образована только весной 2016 года, а ей предшествовали несколько разных по спектру задач подразделений МВД.

В данный момент текст приказа находится в стадии прохождения экспертизы. Согласно документу, сам Золотов и высшие офицеры Росгвардии будут вручать эту медаль военным и полицейским, у которых выслуга лет составляет минимум 20 лет. Представлять росгвардейцев к награде будут до марта 2022 года.

На самой медали планируется изобразить крест в ведомственном краповом цвете Росгвардии и серебристую эмблему службы. По краям надписи — «Войска национальной гвардии Российской федерации» и «Всегда на страже». Над геральдическим крестом написана дата — 1811.

Проект медали из приказа Росгвардии

В самом документе не поясняется, почему отчет существования Росгвардии ведется с 1811 года, а не с 2016. На реверс медали наненсена надпись «1811 Внутренняя стража *** Войска национальной гвардии 2021».

Таким образом, руководство ВНС предположительно считает предшествующей Росгвардии службой не подразделения ОМОН, СОБР, УЛЛР или вневедомственной охраны, а Внутреннюю стражу Российской Империи. В 1811 году император Александр I передал уездные команды в подчинение армии и сформировал гарнизонные батальоны военной стражи с полицейскими функциями:

поимка, преследование и истребление разбойников;

«рассеяние запрещенных законом скопищ»;

«усмирение неповиновении и буйства»;

содействие сбору податей;

сохранение спокойствия церковных обрядов;

«провожание казны»

В 1816 году стражу свели в отдельный корпус, определив краповый цвет канта на униформе (такой же — у Росгвардии), а в 1864 году навсегда упразднили. Позже из стражи образовались конвойные команды Главного управления тюрем.

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Несмотря на то, что медаль к 210-летию Росгвардии еще не учреждена, в магазинах милитари-одежды продаются сувенирные медали с похожим дизайном и упоминанием 1811 года.