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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Российский разработчик создал свою версию Clubhouse для Android, так как устал ждать официального релиза
Разработчик из Петербурга Григорий Клюшников создал неофициальное приложение Clubhouse для системы Android. Об этом он сообщил в своем твиттере.
Приложение можно скачать в виде APK-файла на GitHub и установить его на устройство. Разработчики могут импортировать приложение в Android Studio. В неофициальной версии нет возможности модерации бесед, также пользователь не может получать уведомления.
Разработка заняла у Клюшникова полтора дня. В описании приложения сказано, что его разработка — «скорее вынужденная мера до того, как Clubhouse выпустит свое официальное приложение для Android».
Clubhouse — новая социальная сеть, где пользователи обмениваются голосовыми сообщениями в онлайн-комнатах в режиме реального времени. Чтобы зарегистрироваться в приложении, нужно получить приглашение («инвайт») от уже существующего пользователя или дождаться своей очереди. За две недели февраля количество загрузок Clubhouse выросло с 3,5 млн до 8,1 млн. Официально приложение пока доступно для пользователей iOS.
Теги:clubhouse, em, мобильные приложения, разработка
«Да погибнут бесы!»: активистку оштрафовали на 10 тысяч рублей за молитву с иконой Путина у спецприемника в Сахарово
Троицкий районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей художницу Анжелу Аганину, которая вышла к Центру временного содержания иностранных граждан в Сахарово с иконой Владимира Путина. Об этом она сообщила в своем фейсбуке.
«Мне как в сказке приговор читал судья. Молиться можно в отведенном для этого месте. Штраф 10 т.р . Все это напоминает абсурдистский сериал», — написала она.
Два дня назад на Аганину составили протокол за одиночный пикет в неположенном месте (ч.5 ст. 20.2 КоАП). «Сейчас приходили, то ли майор, то ли капитан, я их не пустила в дом потому что у меня трое детей, один из них инвалид по сахарному диабету. А последний — двухлетний ребенок. Я им сказала, что их не пущу, они говорят, хорошо, тогда сейчас другие сотрудники придут, будете им давать объяснения», — сообщила она «МБХ медиа».
Внимание силовиков привлекла акция художницы, которая приехала к спецприемницу в Сахарово, чтобы встретить освободившегося после 15 суток ареста главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. С собой активистка взяла икону Владимира Путина (он изображен с нимбом) и несколько туалетных ершиков. Прогуливаясь возле спецприемника, Аганина вслух читала молитву «Да воскреснет Бог». В ней содержится просьба к Богу защитить людей от бесов и дьявола.