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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»

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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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Российский разработчик создал свою версию Clubhouse для Android, так как устал ждать официального релиза

Общество6

6
 

Разработчик из Петербурга Григорий Клюшников создал неофициальное приложение Clubhouse для системы Android. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Приложение можно скачать в виде APK-файла на GitHub и установить его на устройство. Разработчики могут импортировать приложение в Android Studio. В неофициальной версии нет возможности модерации бесед, также пользователь не может получать уведомления.

Разработка заняла у Клюшникова полтора дня. В описании приложения сказано, что его разработка — «скорее вынужденная мера до того, как Clubhouse выпустит свое официальное приложение для Android».

Clubhouse — новая социальная сеть, где пользователи обмениваются голосовыми сообщениями в онлайн-комнатах в режиме реального времени. Чтобы зарегистрироваться в приложении, нужно получить приглашение («инвайт») от уже существующего пользователя или дождаться своей очереди. За две недели февраля количество загрузок Clubhouse выросло с 3,5 млн до 8,1 млн. Официально приложение пока доступно для пользователей iOS.

Теги:
clubhouse, em, мобильные приложения, разработка

«Да погибнут бесы!»: активистку оштрафовали на 10 тысяч рублей за молитву с иконой Путина у спецприемника в Сахарово 

Общество629

629
 

Троицкий районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей художницу Анжелу Аганину, которая вышла к Центру временного содержания иностранных граждан в Сахарово с иконой Владимира Путина. Об этом она сообщила в своем фейсбуке.

«Мне как в сказке приговор читал судья. Молиться можно в отведенном для этого месте. Штраф 10 т.р . Все это напоминает абсурдистский сериал», — написала она.

Два дня назад на Аганину составили протокол за одиночный пикет в неположенном месте (ч.5 ст. 20.2 КоАП). «Сейчас приходили, то ли майор, то ли капитан, я их не пустила в дом потому что у меня трое детей, один из них инвалид по сахарному диабету. А последний — двухлетний ребенок. Я им сказала, что их не пущу, они говорят, хорошо, тогда сейчас другие сотрудники придут, будете им давать объяснения», — сообщила она «МБХ медиа».

Внимание силовиков привлекла акция художницы, которая приехала к спецприемницу в Сахарово, чтобы встретить освободившегося после 15 суток ареста главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. С собой активистка взяла икону Владимира Путина (он изображен с нимбом) и несколько туалетных ершиков. Прогуливаясь возле спецприемника, Аганина вслух читала молитву «Да воскреснет Бог». В ней содержится просьба к Богу защитить людей от бесов и дьявола.

Теги:
sn, художники, активисты, икона
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