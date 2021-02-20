«Да погибнут бесы!»: активистку оштрафовали на 10 тысяч рублей за молитву с иконой Путина у спецприемника в Сахарово 

Троицкий районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей художницу Анжелу Аганину, которая вышла к Центру временного содержания иностранных граждан в Сахарово с иконой Владимира Путина. Об этом она сообщила в своем фейсбуке.

«Мне как в сказке приговор читал судья. Молиться можно в отведенном для этого месте. Штраф 10 т.р . Все это напоминает абсурдистский сериал», — написала она.

Два дня назад на Аганину составили протокол за одиночный пикет в неположенном месте (ч.5 ст. 20.2 КоАП). «Сейчас приходили, то ли майор, то ли капитан, я их не пустила в дом потому что у меня трое детей, один из них инвалид по сахарному диабету. А последний — двухлетний ребенок. Я им сказала, что их не пущу, они говорят, хорошо, тогда сейчас другие сотрудники придут, будете им давать объяснения», — сообщила она «МБХ медиа».

Внимание силовиков привлекла акция художницы, которая приехала к спецприемницу в Сахарово, чтобы встретить освободившегося после 15 суток ареста главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. С собой активистка взяла икону Владимира Путина (он изображен с нимбом) и несколько туалетных ершиков. Прогуливаясь возле спецприемника, Аганина вслух читала молитву «Да воскреснет Бог». В ней содержится просьба к Богу защитить людей от бесов и дьявола.