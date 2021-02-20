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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
В Москве и Архангельске задержали топ-менеджеров ТГК-2 и «Архоблэнерго» по делу о злоупотреблении полномочиями
В Москве и Архангельске задержали топ-менеджеров «Территориальной генерирующей компании №2», в том числе ее гендиректора Надежду Пигину, и людей из числа руководства «Архоблэнерго». О задержании последней сообщили ТАСС в компании, детали также привел СК.
Против задержанных возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК) и о сокрытии денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК). Силовики провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела, изъяв документацию.
По версии следствия, в 2018-2020 годах подозреваемые создали угрозу энергобезопасности Архангельской области, была дестабилизирована работа «Архоблэнерго», которому причинен ущерб на сумму не менее 350 млн рублей. Чистый убыток организации составил 290 млн рублей, а ее кредиторская задолженность была искусственно увеличена до более чем 1 млрд рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам на сумму более 140 млн, отметили в СК.
Ведомство считает, что действия фигурантов дела были направлены на личное обогащение, а также на дестабилизацию финансового положения «Архоблэнерго» для его банкротства. Целью этого были «монополизация и получение контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области».
Теги:em, архангельск, москва, задержание
В Москве задержали восемь человек у мемориала памяти Немцова на Большом Москворецком мосту
«Новая газета»редакция
В Москве полицейские задержали восемь человек у мемориала памяти убитого политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Об этом «ОВД-Инфо» рассказали сами задержанные.
Один из задержанных, Юрий Константинов, дежурил у мемориала памяти политику. Некоторые же пытались возложить цветы на месте убийства Немцова, из-за чего их и задержали.
Всех доставили в отдел полиции «Китай-город». Что им вменяют, пока не уточняется.
«Полицейские около места убийства Немцова говорят: "Здесь цветы нельзя класть, иначе вы будете задержаны". Мы хотели бы восстановить мемориал, но нет гарантий, что нас не повяжут», — рассказал «Новой газете» волонтер проекта «Немцов мост» Григорий Симаков.
Вечером 19 февраля полицейские задержали волонтеров проекта «Немцов мост», которые дежурят на Большом Москворецком мосту. Тогда мемориал разрушили, а сам участок огородили железным забором.
Организаторы акции памяти Немцова попросили мэра Москвы Сергея Собянина не препятствовать возложению цветов на месте убийства 27 февраля с 13 до 15 часов. В связи с ограничениями, введенными для профилактики распространения коронавируса, в Москве впервые не состоится традиционный марш памяти политика. В Петербурге оркомитет направил аналогичную просьбу властям — не мешать возложению цветов у Соловецкого камня.
Политика Бориса Немцова убили четырьмя пулями в спину 27 февраля 2015 года в сотне метров от Кремля. В 2017 году виновными в убийстве признали пятерых человек — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.