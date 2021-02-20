В Москве и Архангельске задержали топ-менеджеров ТГК-2 и «Архоблэнерго» по делу о злоупотреблении полномочиями

В Москве и Архангельске задержали топ-менеджеров «Территориальной генерирующей компании №2», в том числе ее гендиректора Надежду Пигину, и людей из числа руководства «Архоблэнерго». О задержании последней сообщили ТАСС в компании, детали также привел СК.

Против задержанных возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК) и о сокрытии денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК). Силовики провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела, изъяв документацию.

По версии следствия, в 2018-2020 годах подозреваемые создали угрозу энергобезопасности Архангельской области, была дестабилизирована работа «Архоблэнерго», которому причинен ущерб на сумму не менее 350 млн рублей. Чистый убыток организации составил 290 млн рублей, а ее кредиторская задолженность была искусственно увеличена до более чем 1 млрд рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам на сумму более 140 млн, отметили в СК.

Ведомство считает, что действия фигурантов дела были направлены на личное обогащение, а также на дестабилизацию финансового положения «Архоблэнерго» для его банкротства. Целью этого были «монополизация и получение контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области».