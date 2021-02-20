В Москве задержали восемь человек у мемориала памяти Немцова на Большом Москворецком мосту

В Москве полицейские задержали восемь человек у мемориала памяти убитого политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Об этом «ОВД-Инфо» рассказали сами задержанные.

Один из задержанных, Юрий Константинов, дежурил у мемориала памяти политику. Некоторые же пытались возложить цветы на месте убийства Немцова, из-за чего их и задержали.

Всех доставили в отдел полиции «Китай-город». Что им вменяют, пока не уточняется.

«Полицейские около места убийства Немцова говорят: "Здесь цветы нельзя класть, иначе вы будете задержаны". Мы хотели бы восстановить мемориал, но нет гарантий, что нас не повяжут», — рассказал «Новой газете» волонтер проекта «Немцов мост» Григорий Симаков.

Вечером 19 февраля полицейские задержали волонтеров проекта «Немцов мост», которые дежурят на Большом Москворецком мосту. Тогда мемориал разрушили, а сам участок огородили железным забором.

Организаторы акции памяти Немцова попросили мэра Москвы Сергея Собянина не препятствовать возложению цветов на месте убийства 27 февраля с 13 до 15 часов. В связи с ограничениями, введенными для профилактики распространения коронавируса, в Москве впервые не состоится традиционный марш памяти политика. В Петербурге оркомитет направил аналогичную просьбу властям — не мешать возложению цветов у Соловецкого камня.

Политика Бориса Немцова убили четырьмя пулями в спину 27 февраля 2015 года в сотне метров от Кремля. В 2017 году виновными в убийстве признали пятерых человек — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.