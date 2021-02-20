Редактора независимого кузбасского издания «Абажур» задержали после штурма его квартиры 

Правоохранители задержали редактора независимого кузбасского портала «Абажур» , работавшего под псевдонимом Фома Неверов. Об этом сообщает «Тайга.Инфо».

Силовики сегодня пришли с обыском в квартиру матери редактора. После того, как им не открыли дверь, стражи порядка выломали балконную дверь и ворвались в квартиру.

С чем связаны оперативные действия и задержание редактора, неизвестно. Коллеги связывают его преследование с журналистской деятельностью.

На портале «Абажур» опубликован ряд статей за подписью Фомы Неверова. Многие из них содержат критику чиновников.