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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»

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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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Редактора независимого кузбасского издания «Абажур» задержали после штурма его квартиры 

Общество488

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Правоохранители задержали редактора независимого кузбасского портала «Абажур» , работавшего под псевдонимом Фома Неверов. Об этом сообщает «Тайга.Инфо».  

Силовики сегодня пришли с обыском в квартиру матери редактора. После того, как им не открыли дверь, стражи порядка выломали балконную дверь и ворвались в квартиру. 

С чем связаны оперативные действия и задержание редактора, неизвестно. Коллеги связывают его преследование с журналистской деятельностью.

На портале «Абажур» опубликован ряд статей за подписью Фомы Неверова. Многие из них содержат критику чиновников.

Теги:
sn, преследования, журналисты, кузбасс

В Тольятти отравились более 30 школьников и два педагога

Общество781

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В Тольятти за медпомощью с симптомами отравления обратились 34 школьника в возрасте от 7 до 16 лет и два педагога, сообщает управление СК по Самарской области.

По результатам проверки ведомство возбудило дело о выполнении работ или оказаним услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК). В мэрии уточнили, что речь идет о школе №43, на 20 февраля признаки заболевания сохранились у 31 ребенка. Состояние школьников оценивается как удовлетворительное, они находятся дома.

В школе из-за произошедшего проводят усиленную санитарную обработку и дезинфекцию. Учебный день с 20 февраля перенесли на 27-е.

В январе массовое отравление произошло в дагестанском Буйнакске, за медпомощью обратились более 300 человек. Причиной отравления стала питьевая вода. По делу о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей до шести лет (ч. 2 ст. 238 УК), арестовали и.о. директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаба Шарипова.

Теги:
школа, отравление, тольятти, em
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