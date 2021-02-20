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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Редактора независимого кузбасского издания «Абажур» задержали после штурма его квартиры
Правоохранители задержали редактора независимого кузбасского портала «Абажур» , работавшего под псевдонимом Фома Неверов. Об этом сообщает «Тайга.Инфо».
Силовики сегодня пришли с обыском в квартиру матери редактора. После того, как им не открыли дверь, стражи порядка выломали балконную дверь и ворвались в квартиру.
С чем связаны оперативные действия и задержание редактора, неизвестно. Коллеги связывают его преследование с журналистской деятельностью.
На портале «Абажур» опубликован ряд статей за подписью Фомы Неверова. Многие из них содержат критику чиновников.
Теги:sn, преследования, журналисты, кузбасс
В Тольятти отравились более 30 школьников и два педагога
В Тольятти за медпомощью с симптомами отравления обратились 34 школьника в возрасте от 7 до 16 лет и два педагога, сообщает управление СК по Самарской области.
По результатам проверки ведомство возбудило дело о выполнении работ или оказаним услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК). В мэрии уточнили, что речь идет о школе №43, на 20 февраля признаки заболевания сохранились у 31 ребенка. Состояние школьников оценивается как удовлетворительное, они находятся дома.
В школе из-за произошедшего проводят усиленную санитарную обработку и дезинфекцию. Учебный день с 20 февраля перенесли на 27-е.
В январе массовое отравление произошло в дагестанском Буйнакске, за медпомощью обратились более 300 человек. Причиной отравления стала питьевая вода. По делу о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей до шести лет (ч. 2 ст. 238 УК), арестовали и.о. директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаба Шарипова.