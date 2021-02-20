В Тольятти отравились более 30 школьников и два педагога

В Тольятти за медпомощью с симптомами отравления обратились 34 школьника в возрасте от 7 до 16 лет и два педагога, сообщает управление СК по Самарской области.

По результатам проверки ведомство возбудило дело о выполнении работ или оказаним услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК). В мэрии уточнили, что речь идет о школе №43, на 20 февраля признаки заболевания сохранились у 31 ребенка. Состояние школьников оценивается как удовлетворительное, они находятся дома.

В школе из-за произошедшего проводят усиленную санитарную обработку и дезинфекцию. Учебный день с 20 февраля перенесли на 27-е.

В январе массовое отравление произошло в дагестанском Буйнакске, за медпомощью обратились более 300 человек. Причиной отравления стала питьевая вода. По делу о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей до шести лет (ч. 2 ст. 238 УК), арестовали и.о. директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаба Шарипова.