Суд назначил Навальному 850 тысяч рублей штрафа по делу о «клевете» на ветерана

Бабушкинский суд Москвы назначил 850 тысяч рублей штрафа политику Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Помимо выплаты штрафа, Навальный также должен будет провести около 2 года 5 месяцев в колонии общего режима из-за замены условного срока на реальный по делу «Ив Роше» (суд зачел Навальному месяц нахождения под стражей и домашний арест). Также судья Вера Акимова заявила, что решила направить в СКР по Москве материалы дела, чтобы следователи проверили «оскорбительные высказывания» Навального в адрес участников процесса.

Суд посчитал, что вина подсудимого подтверждается показаниями Артеменко и свидетелями обвинения: внука потерпевшего Игоря Колесникова, сиделки, соседки ветерана, участкового врача и еще двух свидетелей, которые написали заявление в правоохранительные органы на Навального.

«Являясь пользователем сервиса Telegram и владеющий страницей в сети Twitter, Навальный имел умысел на публикацию сведений, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию потерпевшего Артеменко», — говорится в решении.

Также суд принял лигвистическую экспертизу, которая была проведена по запросу СК экпертом Альбиной Глотовой. В основу обвинительного приговора положены выводы лингвистической экспертизы, указывает суд: эксперт установила, что высказывания Навального содержат негативную оценку в отношении Артеменко.

По ходатайству стороны защиты судьей было приобщено к материалам дела лингвистическое заключение профессора института русского языка РАН Анатолия Баранова. При этом суд не согласился с мнением, что слово «предатель» Навальный использовал в переносном значении.

В ходе рассмотрения дела сам политик настаивал, что дело против него сфабриковано и что обвинение использует ветерана Артеменко. Свою вину оппозиционер не признал.

«Почему они все это делают? Цель этого процесса понятна — унизить и оскорбить ветеранов. Ужас, что вы делали до этого. Унижали достоинство и использовали человека как куклу. Вы открыто подписываете за него 10 разных заявлений. Он для вас не человек, а механизм. Я начал с этого и продолжу. Я безусловно скажу, что вы за это будете гореть в аду!» — заявил оппозиционер в своем последнем слове.

Ранее в суде выступили эксперты-лингвисты со стороны гособвинения (Альбина Глотова, представитель СКР) и защиты (профессор института русского языка РАН Анатолий Баранов). Глотова заявила, что в высказывании Навального содержится негативная оценка, которая относится ко всем, кто принимал участие в ролике. Баранов отметил , что слова, которыми Навальный назвал участников ролика RT, нельзя считать клеветой. Оба эксперта сошлись во мнении, что комментарии политика носили оценочное суждение.

Дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК) против Навального возбудили в середине июня прошлого года после того, как политик назвал «продажными холуями» и «предателями» снявшихся в агитационном ролике телеканала RT в поддержку изменения Конституции. Следственный комитет нашел в словах Навального «ложные сведения, порочащие честь и достоинство» ветерана, у которого, по утверждению родственников, сразу же после твита оппозиционера диагностировали ишемическую болезнь сердца «на нервной почве».