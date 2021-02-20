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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
В результате аварии на фабрике «Норникеля» в Норильске погибли рабочие. Акции комбината упали в цене на фоне ЧП
На Норильской обогатительной фабрике «Норникеля» произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи дробильного цеха, находившиеся на реконструкции. Три человека погибли, еще пять — пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой Следственный комитет.
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14:53 Под завалами нашли тела двоих рабочих, передает ТАСС. Ранее один рабочий скончался в машине скорой помощи. Ростехнадзор примет решение о приостановке работы фабрики.
По информации СК, под завалами могли находиться восемь человек. По состоянию на 14:00 мск тела двоих погибших не извлекли из-под завалов.
Состояние госпитализированных оценивается как тяжелое, отмечает РИА Новости. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК).
В ведомстве отметили, что о возможности обрушения было известно ранее. «При обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ. 8 февраля 2021 года сотрудники подрядной организации ООО "Норильскникельремонт" приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий галереи», — рассказали в СК.
Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин прокомментировал произошедшее:
«Данная авария, предположительно, произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия».
На фоне трагедии на Норильской обогатительной фабрике стоимость акций «Норникеля» снизилась, свидетельствуют данные Мосбиржи. На 13:50 их цена снижалась почти на 3%.
В прошлом году крупная экологическая катастрофа произошла в Норильске из-за разлива топлива из резервуара ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании («дочке» «Норникеля»). Из-за аварии более 20 тысяч тонн солярки попало в почву и реки, было возбуждено несколько уголовных дел. В начале февраля суд взыскал с «дочки» «Норникеля» 146 млрд рублей.