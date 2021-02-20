«Удар по руке»: прокуратура передала в суд дело ульяновского школьника, подозреваемого в нападении на полицейского 

Прокуратура Ульяновска отправила в суд материалы дела школьника, которого подозревают в применении насилия в отношении полицейского на акции 23 января. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что фигурант дела — несовершеннолетний. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии правоохранителей, 23 января юноша участвовал в несанкционированной акции возле дома №1 по Соборной площади Ульяновска. «При этом, видя одетого в форменное обмундирование сотрудника Росгвардии, злоумышленник нанес ему удар по руке», — сообщает прокуратура.

Акции 23 января в поддержку Алексея Навального состоялись по всей России — от Владивостока до Калининграда, через неделю люди вышли на митинги вновь. По оценкам «ОВД-инфо», 23, 31 января и 2 февраля полицейские задержали более 10 тысяч человек. По итогам акций правоохранители возбудили несколько десятков уголовных дел.