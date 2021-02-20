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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
«Удар по руке»: прокуратура передала в суд дело ульяновского школьника, подозреваемого в нападении на полицейского
Прокуратура Ульяновска отправила в суд материалы дела школьника, которого подозревают в применении насилия в отношении полицейского на акции 23 января. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что фигурант дела — несовершеннолетний. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
По версии правоохранителей, 23 января юноша участвовал в несанкционированной акции возле дома №1 по Соборной площади Ульяновска. «При этом, видя одетого в форменное обмундирование сотрудника Росгвардии, злоумышленник нанес ему удар по руке», — сообщает прокуратура.
Акции 23 января в поддержку Алексея Навального состоялись по всей России — от Владивостока до Калининграда, через неделю люди вышли на митинги вновь. По оценкам «ОВД-инфо», 23, 31 января и 2 февраля полицейские задержали более 10 тысяч человек. По итогам акций правоохранители возбудили несколько десятков уголовных дел.
Теги:sn, навальный, школьники, акции протеста
В России вновь выявили менее 13 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
За сутки российские врачи зафиксировали 12 953 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.
В Москве за последний день выявили 1623 заболевших, в Санкт-Петербурге — 1092, в Подмосковье — 690. На четвертом и пятом местах по числу выявленных случаев Нижегородская (+413) и Воронежская области (+337). С марта 2020 года зарегистрировано более 4,1 миллиона случаев заражения.
За сутки непосредственно от коронавируса скончались еще 480 человек, из них 58 — в Москве, 52 — в северной столице. Всего с начала пандемии в России инфекция унесла более 82 тысяч жизней.
Тем временем сегодня российский премьер Михаил Мишустин объявил о регистрации третьей вакцина от коронавируса. Новый препарат от Центра им. Чумакова «КовиВак» отличается от других вакцин тем, что он содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2. Большинство других вакцин содержат в себе лишь его части.