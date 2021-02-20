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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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В России вновь выявили менее 13 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Общество116

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За сутки российские врачи зафиксировали 12 953 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве за последний день выявили 1623 заболевших, в Санкт-Петербурге — 1092, в Подмосковье — 690. На четвертом и пятом местах по числу выявленных случаев Нижегородская (+413) и Воронежская области (+337). С марта 2020 года зарегистрировано более 4,1 миллиона случаев заражения.

За сутки непосредственно от коронавируса скончались еще 480 человек, из них 58 — в Москве, 52 — в северной столице. Всего с начала пандемии в России инфекция унесла более 82 тысяч жизней.

Тем временем сегодня российский премьер Михаил Мишустин объявил о регистрации третьей вакцина от коронавируса. Новый препарат от Центра им. Чумакова «КовиВак» отличается от других вакцин тем, что он содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2. Большинство других вакцин содержат в себе лишь его части.

Теги:
sn, коронавирус, пандемия, россия

Мосгорсуд оставил в силе решение о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный

Общество840

Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации

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Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде оставил в силе постановление Симоновского суда от 2 февраля о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Судья сократил срок наказания на полтора месяца, зачтя срок нахождения Навального под домашним арестом. Таким образом, политик (с учетом отбытого по делу «Ив Роше» домашнего ареста) проведет в колонии 2 года 6 месяцев.

«Заседание окончено, всех благодарю», — резюмировал судья Дмитрий Балашов и удалился.

Адвокаты Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова сообщили, что обжалуют решение Мосгорсуда. Они не исключают, что политика могут уже сегодня этапировать в колонию — после заседания  суда по делу о клевете, которое также пройдет в Бабушкинском суде.

Политик вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Его сразу же задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево и отправили в СИЗО на 30 суток. Ранее Федеральная служба исполнения наказания обратилась в суд с просьбой заменить политику срок по делу «Ив Роше» с условного на реальный из-за того, что оппозиционер нарушал условия испытательного срок и не отмечался в инспекции ФСИН после отравления в августе 2020 года. В это время Навальный проходил реабилитацию в Германии.

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Дело «Ив Роше» — о «мошенничестве» — было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в декабре 2012 года на основании заявления генерального директора ООО «Ив Роше Восток» (российского филиала «Ив Роше») Бруно Лепру. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг.

В российском суде в 2014 году представители «Ив Роше Восток» выступили на стороне братьев Навальных, заявив, что договор был полностью выполнен и никакого ущерба компания не понесла. Сам Лепру, который написал заявление на Навальных, в суд так и не пришел, а затем уволился из «Ив Роше».

Тем не менее спустя два года суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно с испытательным сроком 5 лет, который в 2017 году был продлен еще на год — таким образом, испытательный срок у него истек 29 декабря. Брату политика Олегу назначили реальный срок.

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Теги:
sn, суды, апелляция, навальный
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