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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса. Ее разрабатывал Центр имени Чумакова

Общество126

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В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса «КовиВак», которую разрабатывал Федеральный научный центр исследований и разработки имени М. П. Чумакова РАН. Об этом сегодня объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня фиксируем, что зарегистрирована третья вакцина "КовиВак", ее разработал центр имени Чумакова. Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот», — пообещал Мишустин в ходе совещания по вопросу об обращении вакцин (цитата по «Интерфакс»)

После регистрации разработчики препарата смогут перейти к третьей фазе клинических испытаний на 3 тысячах добровольцах. Параллельно вакцина будет поступать в гражданский оборот.

«КовиВак» отличается от других вакцин против коронавируса тем, что она содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2. Большинство других препаратов содержат в себе лишь его части.

«КовиВак» стал третьей российской вакциной от коронавируса. Первым зарегистрировали препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи, а следом в гражданский оборот поступила вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Теги:
sn, россия, коронавирус, вакцина
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