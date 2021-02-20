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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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«Те, кто меня бил, до сих пор за мной следят»: в Махачкале избили координатора штаба Навального 

Общество7

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В Махачкале неизвестные ночью напали и избили координатора штаба политика Алексея Навального Руслана Аблякимова. Об этом он рассказал в своем твиттере. 

«Многие сейчас спрашивают о моем состоянии. Я жив, но те, кто меня бил, до сих пор за мной следят. Пока все. Надеюсь, все будет хорошо», — написал он. 

Накануне Аблякимов рассказал в твиттере о грядущем открытии штаба Алексея Навального в Махачкале — команда политика искала в городе помещение для штаба. 

После нападения Аблякимов подал заявление в полицию.

Теги:
sn, навальный, махачкала, нападение

Правоохранители возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве после обысков в Щукинском муниципалитете 

Общество2 703

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Правоохранители возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве после обысков в муниципалитете московского района Щукино. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Правоохранители считают, что должностные лица из числа сотрудников муниципалитета и Совета депутатов разработали план по хищению средств через заключение муниципальных контрактов с участием подконтрольных им лиц. Ущерб по делу составляет более 6 миллионов рублей.

Как ранее рассказала мундеп Анастасия Брюханова, ранее в муниципалитете прошел обыск. В оперативных действиях участвовали сотрудники Главного следственного управления.

Как отметил бывший депутат этого района Максим Кац, неделю назад глава муниципального района Щукино Андрей Гребенник объявил о своем выдвижении в депутаты Госдумы. «Главы районов не должны никуда выдвигаться дальше, таков принцип — и вот "внезапно" обыск», — написал он в своем твиттере.

В 2016 году Щукино одним из немногих районов, где оппозиция взяла большинство мест на муниципальных выборах. После победы независимых кандидатов в суды неоднократно подавали жалобы на проведение муниципальных выборов. Признать выборы недействительными требовали мундепы от «Единой России».

Теги:
москва, уголовное дело, мундеп
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