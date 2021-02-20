«Те, кто меня бил, до сих пор за мной следят»: в Махачкале избили координатора штаба Навального 

В Махачкале неизвестные ночью напали и избили координатора штаба политика Алексея Навального Руслана Аблякимова. Об этом он рассказал в своем твиттере.

«Многие сейчас спрашивают о моем состоянии. Я жив, но те, кто меня бил, до сих пор за мной следят. Пока все. Надеюсь, все будет хорошо», — написал он.

Накануне Аблякимов рассказал в твиттере о грядущем открытии штаба Алексея Навального в Махачкале — команда политика искала в городе помещение для штаба.

После нападения Аблякимов подал заявление в полицию.