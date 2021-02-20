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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
«Те, кто меня бил, до сих пор за мной следят»: в Махачкале избили координатора штаба Навального
В Махачкале неизвестные ночью напали и избили координатора штаба политика Алексея Навального Руслана Аблякимова. Об этом он рассказал в своем твиттере.
«Многие сейчас спрашивают о моем состоянии. Я жив, но те, кто меня бил, до сих пор за мной следят. Пока все. Надеюсь, все будет хорошо», — написал он.
Накануне Аблякимов рассказал в твиттере о грядущем открытии штаба Алексея Навального в Махачкале — команда политика искала в городе помещение для штаба.
После нападения Аблякимов подал заявление в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве после обысков в Щукинском муниципалитете
Правоохранители возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве после обысков в муниципалитете московского района Щукино. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Правоохранители считают, что должностные лица из числа сотрудников муниципалитета и Совета депутатов разработали план по хищению средств через заключение муниципальных контрактов с участием подконтрольных им лиц. Ущерб по делу составляет более 6 миллионов рублей.
Как ранее рассказала мундеп Анастасия Брюханова, ранее в муниципалитете прошел обыск. В оперативных действиях участвовали сотрудники Главного следственного управления.
Как отметил бывший депутат этого района Максим Кац, неделю назад глава муниципального района Щукино Андрей Гребенник объявил о своем выдвижении в депутаты Госдумы. «Главы районов не должны никуда выдвигаться дальше, таков принцип — и вот "внезапно" обыск», — написал он в своем твиттере.
В 2016 году Щукино одним из немногих районов, где оппозиция взяла большинство мест на муниципальных выборах. После победы независимых кандидатов в суды неоднократно подавали жалобы на проведение муниципальных выборов. Признать выборы недействительными требовали мундепы от «Единой России».