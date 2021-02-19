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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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Правоохранители возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве после обысков в Щукинском муниципалитете 

Общество9

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Правоохранители возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве после обысков в муниципалитете московского района Щукино. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Правоохранители считают, что должностные лица из числа сотрудников муниципалитета и Совета депутатов разработали план по хищению средств через заключение муниципальных контрактов с участием подконтрольных им лиц. Ущерб по делу составляет более 6 миллионов рублей.

Как ранее рассказала мундеп Анастасия Брюханова, ранее в муниципалитете прошел обыск. В оперативных действиях участвовали сотрудники Главного следственного управления.

Как отметил бывший депутат этого района Максим Кац, неделю назад глава муниципального района Щукино Андрей Гребенник объявил о своем выдвижении в депутаты Госдумы. «Главы районов не должны никуда выдвигаться дальше, таков принцип — и вот "внезапно" обыск», — написал он в своем твиттере.

В 2016 году Щукино одним из немногих районов, где оппозиция взяла большинство мест на муниципальных выборах. После победы независимых кандидатов в суды неоднократно подавали жалобы на проведение муниципальных выборов. Признать выборы недействительными требовали мундепы от «Единой России».

Теги:
москва, уголовное дело, мундеп

Что произошло за день 19 февраля. Коротко

Общество62

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  • Суд в Москве арестовал политолога Демури Воронина по подозрению в госизмене. Источник ТАСС утверждает, что Воронин, который имеет двойное гражданство РФ и ФРГ, якобы связан со спецслужбами Германии. Политолога задержали еще 14 февраля, обвинение ему не предъявлено. Телеграм-канал Life Shot пишет, что Воронин может быть знаком арестованным журналистом Иваном Сафроновым, и задержание связано с этим. Адвокаты Сафронова не подтверждают эти сведения: имя Воронина в материалах дела не упоминается.

  • Мэрия Москвы рассмотрит возможность проведения опроса об установке памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянке. Общественная палата столицы с 25 февраля запустит голосование среди жителей города на портале «Активный гражданин». Москвичам предложат всего два варианта: поставить напротив штаб-квартиры ФСБ статую основателя ВЧК Дзержинского или князя Александра Невского. Варианты с фонтаном на Лубянской площади или сохранением площади в нынешнем виде не рассматриваются.

  • «Норникель» согласился возместить ущерб окружающей среде из-за майской аварии на норильской ТЭЦ-3 в размере 146,2 млрд рублей. Сумму выплатят за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании.

  • Совет нацбезопасности Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, который называет себя кумом Путина. В списке также оказалась жена Медведчука, еще один гражданин Украины, пятеро россиян и 19 компаний. Ограничения вводятся на три года в рамках дела о финансировании терроризма. Решение СНБО должен утвердить президент Украины Владимир Зеленский.

  • Суд в Тбилиси приговорил гражданина РФ Магомеда Гуциева к четырем годам лишения свободы. По версии следствия, он незаконно пересек границу Грузии, пользовался поддельными документами и преследовал журналиста Георгия Габунию. Летом 2019 года Габуния в эфире телеканала «Рустави-2» обругал матом президента РФ Владимира Путина. Спустя год спецслужбы Грузии задержали выходца с Северного Кавказа, а местные СМИ писали, что этого человека могли направить в Грузию чеченские спецслужбы с целью убить Габунию.

  • Международный олимпийский комитет сообщил, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Эмблемой российской сборной станет логотип ОКР на белом фоне без подписи. ОКР также предложил заменить российский гимн на играх композицией «Катюша».

  • Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере прошел в финал Australian Open. Он победил спортсмена из Греции Стефаноса Циципаса. Соперником Медведева в финале Australian Open 21 февраля станет сербский теннисист Новак Джокович. Пока Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP.

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Теги:
kn, медведчук, украина, олимпиада, норникель, дзержинский, госизмена, теннис
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