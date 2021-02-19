Правоохранители возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве после обысков в Щукинском муниципалитете 

Правоохранители возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве после обысков в муниципалитете московского района Щукино. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Правоохранители считают, что должностные лица из числа сотрудников муниципалитета и Совета депутатов разработали план по хищению средств через заключение муниципальных контрактов с участием подконтрольных им лиц. Ущерб по делу составляет более 6 миллионов рублей.

Как ранее рассказала мундеп Анастасия Брюханова, ранее в муниципалитете прошел обыск. В оперативных действиях участвовали сотрудники Главного следственного управления.

Как отметил бывший депутат этого района Максим Кац, неделю назад глава муниципального района Щукино Андрей Гребенник объявил о своем выдвижении в депутаты Госдумы. «Главы районов не должны никуда выдвигаться дальше, таков принцип — и вот "внезапно" обыск», — написал он в своем твиттере.

В 2016 году Щукино одним из немногих районов, где оппозиция взяла большинство мест на муниципальных выборах. После победы независимых кандидатов в суды неоднократно подавали жалобы на проведение муниципальных выборов. Признать выборы недействительными требовали мундепы от «Единой России».