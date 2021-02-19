«Кремль атакует нашу демократию»: Байден высказался о России на Мюнхенской конференции по безопасности

Президент США Джо Байден обвинил Россию в нападках на демократию, а президента Владимира Путина — в попытках подорвать европейский проект, НАТО и трансатлантическое единство. Соответствующие заявления американский лидер сделал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, расшифровку его речи приводит Белый дом.

«Кремль атакует нашу демократию и вооружает коррупцию, чтобы попытаться подорвать нашу систему управления. Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система более коррумпирована или так же коррумпирована, как и их. Но мир знает, что это неправда, в том числе это знают и граждане России», — заявил он.

Байден считает, что Кремлю «гораздо легче запугивать и угрожать отдельным государствам», нежели вести переговоры трансатлантическим сообществом. Также он отметил, что отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается «жизненно важным» для Европы и США».

После инаугурации Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным: политики обсудили обсудили продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, выход из Договора по открытому небу и конфликт в Украине. Также Байден задал своему российскому коллеге вопросы об отравлении политика Алексея Навального и хакерской атаке на IT-системы госструктур США в декабре.