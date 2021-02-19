К 90-летию Горбачева
«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
Материалы
Рубрики
Темы
- Новые «черные списки»4 материала
- Манифесты о будущем России6 материалов
- Важные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
«Кремль атакует нашу демократию»: Байден высказался о России на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент США Джо Байден обвинил Россию в нападках на демократию, а президента Владимира Путина — в попытках подорвать европейский проект, НАТО и трансатлантическое единство. Соответствующие заявления американский лидер сделал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, расшифровку его речи приводит Белый дом.
«Кремль атакует нашу демократию и вооружает коррупцию, чтобы попытаться подорвать нашу систему управления. Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система более коррумпирована или так же коррумпирована, как и их. Но мир знает, что это неправда, в том числе это знают и граждане России», — заявил он.
Байден считает, что Кремлю «гораздо легче запугивать и угрожать отдельным государствам», нежели вести переговоры трансатлантическим сообществом. Также он отметил, что отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается «жизненно важным» для Европы и США».
После инаугурации Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным: политики обсудили обсудили продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, выход из Договора по открытому небу и конфликт в Украине. Также Байден задал своему российскому коллеге вопросы об отравлении политика Алексея Навального и хакерской атаке на IT-системы госструктур США в декабре.