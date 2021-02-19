ЕСПЧ коммуницировал жалобу правозащитника из Екатеринбурга Сергея Тиунова, объявившего голодовку в спецприемнике

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу активиста Сергея Тиунова, объявившего «сухую» голодовку под 30-дневным арестом в спецприемнике Екатеринбурга. Об этом «Новой газете» рассказала адвокат Тиунова Ирина Ручко.

ЕСПЧ поставил перед защитником, заявителем и правительством России вопросы о состоянии здоровья и условиях содержания Тиунова. Суд запросил медицинские документы, информацию о доступе к медицинскому обслуживанию и диете Тиунова. Ответы должны быть направлены до 25 февраля.

Сергей Тиунов в спецприемнике. Фото: Ольга Иванцева

В своей жалобе Тиунов просит обязать правительство Российской Федерации незамедлительно принять меры по оказанию ему медицинской помощи и организовать наблюдение кардиолога на все время отбытия наказания.

31 января полиция задержала Сергея Тиунова формально за выход на проезжую часть во время акции протеста. В отделе полиции №9, где он провел почти сутки, на него составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. 1 февраля суд назначил Тиунову 30 суток ареста, а сам активист объявил «сухую» голодовку в знак протеста против решения суда. По версии самого Тиунова, 31 января он не участвовал в акции, а снимал заваленные снегом пешеходные дорожки, чтобы пожаловаться на плохую работу коммунальных служб. Через несколько дней голодовки состояние здоровья Сергея резко ухудшилось, 6 февраля его на скорой помощи увезли в больницу.

«Он очень сильно похудел, —говорит адвокат Ирина Ручко.

— Когда я его увидела после нескольких дней голодовки — это было страшное дело, он не мог говорить и еле двигался».

В больнице Тиунову ввели глюкозу, назначили принудительное диетическое питание для выхода из голодовки и вернули обратно в камеру. Однако, как сообщили «Новой газете» члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Иванцева и Дарья Беляева, администрация спецприемника отказалась обеспечить арестованному необходимую лечебную диету. Тогда Тиунов снова отказался от приема пищи. В ОНК Свердловской области рассказали, что все подоконники в камере Тиунова заставлены тарелками с едой, которую он отказывается есть.

«Здесь дают одни только супы и каши, которые его желудок после голодовки просто не в состоянии переварить», — говорит Ольга Иванцева.

«Правила спецприемника не разрешают передавать большинство рекомендованных продуктов», — объясняет правозащитница Елена Парий.

23 и 31 января в Екатеринбурге прошли несогласованные с властями акции в поддержку Алексея Навального, сопровождавшиеся массовыми задержаниями. Самый длительный срок ареста в городе — 30 суток — суд назначил Тиунову. По мнению его соратников, это решение суда продиктовано тем, что Тиунов — известный в городе юрист и правозащитник — был готов безвозмездно защищать в судах участников протестных акций. Кроме того, накануне протестов Сергей Тиунов подал документы на участие в конкурсе на должность мэра Екатеринбурга, на 1 февраля было назначено собеседование с членами конкурсной комиссии.