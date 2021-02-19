В Москве арестовали политолога Демури Воронина по делу о госизмене 

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца политолога Демури Воронина по подозрению в госизмене. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

По данным источника агентства, Воронина задержали 14 февраля в столице. Собеседник ТАСС утверждает, что эксперт, долгое время живший в Германии, может быть связан со спецслужбами этой страны. В деле, по данным ТАСС, других фигурантов нет. «Интерфакс», в свою очередь, сообщает, что подозревается в передаче секретных данных одной из стран НАТО. Обвинение ему пока не предъявили.

Источник Life Shot предположил, что задержание Воронина может быть связано с его контактами с арестованным журналистом Иваном Сафроновым. Однако адвокаты Сафронова эту информацию не подтверждают: по их словам, имя Воронина в материалах дела не упоминается.

Воронин — гражданин России. Он выпускник Университета им. Фридриха Шиллера в Йене (Германия), имеет степень магистра политологии и международных отношений, состоит в Германском обществе по изучению Восточной Европы.