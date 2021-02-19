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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
В Москве арестовали политолога Демури Воронина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца политолога Демури Воронина по подозрению в госизмене. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.
По данным источника агентства, Воронина задержали 14 февраля в столице. Собеседник ТАСС утверждает, что эксперт, долгое время живший в Германии, может быть связан со спецслужбами этой страны. В деле, по данным ТАСС, других фигурантов нет. «Интерфакс», в свою очередь, сообщает, что подозревается в передаче секретных данных одной из стран НАТО. Обвинение ему пока не предъявили.
Источник Life Shot предположил, что задержание Воронина может быть связано с его контактами с арестованным журналистом Иваном Сафроновым. Однако адвокаты Сафронова эту информацию не подтверждают: по их словам, имя Воронина в материалах дела не упоминается.
Воронин — гражданин России. Он выпускник Университета им. Фридриха Шиллера в Йене (Германия), имеет степень магистра политологии и международных отношений, состоит в Германском обществе по изучению Восточной Европы.
Власти Омской области установили цену в 700 рублей за кубометр воды для жителей Марьяновского района. Средняя зарплата там — около 30 тысяч рублей
Юлия БаталоваНовая газета
Региональная энергетическая комиссия (РЭК) установила тариф на воду в 673,11 руб./кубометр для жителей поселка Лесногорский Марьяновского района Омской области. Информация об этом размещена на сайте РЭК.
В 2010 году в Лесногорском проживало 110 человек, большинство из которых (64 человека) – женщины. В поселке занимаются сельским (зерносовхоз) и личным подсобным хозяйствами.
При этом средняя зарплата в Марьяновском районе составляет 32 000 рублей.
На сайте Центра занятости населения размещены вакансии с заработной платой от 13 950 рублей до 50 000. Наиболее низкую оплату труда предлагают специалистам в бюджетных учреждениях, наиболее высокую – водителям и технологам. Вакансий в Лесногорском нет.
«Подвоз воды чаще всего осуществляется для потребителей, у которых отсутствует централизованное водоснабжение. Стоимость этой услуги дороже централизованного водоснабжения, так как содержит транспортную составляющую, но все же значительно ниже цены приобретения бутилированной воды», — сообщает энергетическая комиссия Омской области.
Тариф начнет действовать через 10 дней.
Норматив потребления воды в месяц в домах Омской области с водоразборными колонками — 1,2 кубических метра на человека, что в разы меньше нормативов для домов с центральным водоснабжением. Устаревшие нормы, в которых не учитывался тип водоснабжения, устанавливали объем потребляемой воды в размере около 10 кубометров в месяц на человека. То есть один житель поселка Лесногорский может платить до 7000 за воду в месяц или около 22% от средней зарплаты.
Ранее прокуратура внесла представление главе Марьяновского района за плохое водоснабжение населения. Ведомство установило, что администрация района в декабре 2020 и январе 2021 годов ненадлежащим образом организовала подвоз воды во время длительного отсутствия водоснабжения.
Жители села Знаменское Омской области ранее рассказали «Новой газете», что нынешние тарифы на коммунальные услуги превышают размер их пенсий. В январе 2021 года село Знаменское осталось без газа, отопления и горячей воды. В качестве меры обогрева администрация предоставила жителям электрокотлы. В результате, оплата за электроэнергию приблизилась к размеру пенсий местных жителей.