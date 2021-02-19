Власти Омской области установили цену в 700 рублей за кубометр воды для жителей Марьяновского района. Средняя зарплата там — около 30 тысяч рублей

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) установила тариф на воду в 673,11 руб./кубометр для жителей поселка Лесногорский Марьяновского района Омской области. Информация об этом размещена на сайте РЭК.

В 2010 году в Лесногорском проживало 110 человек, большинство из которых (64 человека) – женщины. В поселке занимаются сельским (зерносовхоз) и личным подсобным хозяйствами.

При этом средняя зарплата в Марьяновском районе составляет 32 000 рублей.

На сайте Центра занятости населения размещены вакансии с заработной платой от 13 950 рублей до 50 000. Наиболее низкую оплату труда предлагают специалистам в бюджетных учреждениях, наиболее высокую – водителям и технологам. Вакансий в Лесногорском нет.

«Подвоз воды чаще всего осуществляется для потребителей, у которых отсутствует централизованное водоснабжение. Стоимость этой услуги дороже централизованного водоснабжения, так как содержит транспортную составляющую, но все же значительно ниже цены приобретения бутилированной воды», — сообщает энергетическая комиссия Омской области.

Тариф начнет действовать через 10 дней.

Норматив потребления воды в месяц в домах Омской области с водоразборными колонками — 1,2 кубических метра на человека, что в разы меньше нормативов для домов с центральным водоснабжением. Устаревшие нормы, в которых не учитывался тип водоснабжения, устанавливали объем потребляемой воды в размере около 10 кубометров в месяц на человека. То есть один житель поселка Лесногорский может платить до 7000 за воду в месяц или около 22% от средней зарплаты.

Ранее прокуратура внесла представление главе Марьяновского района за плохое водоснабжение населения. Ведомство установило, что администрация района в декабре 2020 и январе 2021 годов ненадлежащим образом организовала подвоз воды во время длительного отсутствия водоснабжения.

Жители села Знаменское Омской области ранее рассказали «Новой газете», что нынешние тарифы на коммунальные услуги превышают размер их пенсий. В январе 2021 года село Знаменское осталось без газа, отопления и горячей воды. В качестве меры обогрева администрация предоставила жителям электрокотлы. В результате, оплата за электроэнергию приблизилась к размеру пенсий местных жителей.