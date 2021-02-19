Самарский судья арестовал на 8 суток экс-координатора штаба Навального из-за якобы опубликованных 18 февраля «призывов» к январским митингам 

Октябрьский районный суд Самары назначил административный арест на 8 суток бывшему координатору городского штаба Алексея Навального Егору Алашееву по статье об организации несанкционированной акции из-за сообщений в телеграме. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Станислав Селезнев.

При этом судья Роман Лазарев, арестовавший активиста, в постановлении написал, что Алашеев 18 февраля анонсировал акцию 31 января, то есть задним числом. Отметим, что в чате самарского штаба накануне было опубликовано лишь три сообщения — о некачественной уборке снега в Самаре, о росте популярности политика Алексея Навального и об аресте координатора штаба Марины Евдокимовой на 28 суток.

«Кроме того, полицейские, составлявшие протокол, не приложили к материалам дела ни одного скриншота с указанием даты. Участковый непонятно из каких материалов ссылается на посты, датированные 26 и 27 января. Полицейский не смог дать нам внятного ответа. А судья вообще сделал собственные выводы, которые отличаются и от того, что писал сотрудник полиции, и от того, что мы говорили, и от действительности тоже», — добавил адвокат.

Сам активист назвал решение суда «беспределом», а прошедшее судебное заседание — «диким адом».

Егора Алашеева задержали сегодня на выходе из поезда на вокзале в Самаре. В Октябрьском РОВД на него составили протокол об «организации» (ч.2 ст. 20.2 КоАП) митинга 31 января путем написания поста в телеграме.