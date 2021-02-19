К 90-летию Горбачева
«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
Материалы
Рубрики
Темы
- Новые «черные списки»4 материала
- Манифесты о будущем России6 материалов
- Важные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Суд в Грузии приговорил гражданина РФ Гуциева к 4 годам заключения по делу о слежке за журналистом, оскорбившим Путина в эфире «Рустави-2»
Тбилисский городской суд приговорил россиянина Магомеда Гуциева к четырем годам лишения свободы по делу о слежке за журналистом телеканала «Мтавари архи» Георгием Габунией, сообщает портал Civil Georgia со ссылкой на Генпрокуратуру Грузии.
Суд признал россиянина виновным по всем четырем статьям: «преследование», «посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные», «незаконное пересечение государственной границы Грузии» и «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков».
В июне 2020 года сотрудники контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии задержали «выходца с Северного Кавказа» без официальных разъяснений. Через несколько дней в СМИ начали появляться предположения о том, что задержанного могли направить в Грузию чеченские спецслужбы с целью убить Габунию. Ранее «Новая Газета» подробно писала о возможной связи чеченского лидера Рамзана Кадырова со слежкой за журналистом.
Летом 2019 года Георгий Габуния произнес скандальную речь в эфире телеканала «Рустави-2». Журналист начал свою передачу с оскорбительного монолога в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. Речь журналиста последовала за рядом протестов в Тбилиси. Причиной акций стал инцидент, в ходе которого российского депутата Сергея Гаврилова посадили в кресло председателя парламента Грузии во время ассамблеи.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных