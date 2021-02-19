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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Украина ввела санкции против Медведчука, его жены и пятерых россиян
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против украинского политика, депутата Верховной Рады и лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, который называет себя кумом Путина. Прямая трансляция брифинга после заседания совета велась в фейсбуке.
Санкции предполагают заморозку активов Медведчука и блокировку каких-либо операций с ними.
В списке также оказалась жена Медведчука, еще один гражданин Украины, пятеро россиян и 19 компаний. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что ограничения вводятся на три года в рамках дела о финансировании терроризма. Решение СНБО еще должен утвердить президент Украины Владимир Зеленский.
В начале февраля Зеленский утвердил санкции против депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Осенью прошлого года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию начал проверку NewsOne, «112 Украина» и ZIK, показавших фрагмент встречи главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве. «Его высказывания по своему стилистическим и семантическим значением являются утверждениями, которые могут создать убеждение аудитории в положительном отношении главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу», — заявил тогда регулятор.
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