Украина ввела санкции против Медведчука, его жены и пятерых россиян 

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против украинского политика, депутата Верховной Рады и лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, который называет себя кумом Путина. Прямая трансляция брифинга после заседания совета велась в фейсбуке.

Санкции предполагают заморозку активов Медведчука и блокировку каких-либо операций с ними.

В списке также оказалась жена Медведчука, еще один гражданин Украины, пятеро россиян и 19 компаний. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что ограничения вводятся на три года в рамках дела о финансировании терроризма. Решение СНБО еще должен утвердить президент Украины Владимир Зеленский.

В начале февраля Зеленский утвердил санкции против депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Осенью прошлого года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию начал проверку NewsOne, «112 Украина» и ZIK, показавших фрагмент встречи главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве. «Его высказывания по своему стилистическим и семантическим значением являются утверждениями, которые могут создать убеждение аудитории в положительном отношении главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу», — заявил тогда регулятор.