Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под флагом ОКР

Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Россияне будут выступать как команда Олимпийского комитета России, однако отмечается, что разрешено использование только сокращенного англоязычного варианта ROC (Russian Olympic Committe).

Эмблемой российской сборной станет логотип ОКР на белом фоне и без подписи.

Кроме этого, глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что комитет предложил МОК заменить российский гимн композицией «Катюша».

«Важно, что после утверждения композиции ее возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира», — добавил Поздняков.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне утвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и на два года запретил России выступать на Олимпийских играх и других международных соревнованиях под национальным флагом.

Санкции будут действовать до 16 декабря 2022 года. Россию также на два года лишили права проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира. Изначально ограничения для России вводили на четырехлетний срок, однако CAS сократил их.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.