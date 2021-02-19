«Должны быть специально обученные люди». Власти Химок демонтируют детскую горку, которую сами приняли в дар от местной жительницы

Администрация Химок планирует демонтировать детскую горку, которую местная жительница установила за собственные деньги. Власти объяснили решение тем, что по документам горка проходит как «аттракцион» и не может эксплуатироваться во дворе, сообщает издание «Такие дела».

«25 января нас вызывали в администрацию. Там сказали, что, так как горка называется "аттракцион", она не подходит по правилам для размещения во дворе. Сказали, что горку надо демонтировать. Аттракцион — это значит, что наверху должен стоять человек, внизу должен еще один ватрушки ловить, а третий должен надзирать, и все это должны быть специально обученные люди. Два месяца горка была просто горкой, и вдруг оказалось, что она — аттракцион», — рассказала Ольга Антипина.

Ольга утверждает, что на горку высотой два метра имеются все необходимые документы. По ее словам учредитель фирмы, производящей горки, впервые за восемь лет слышит о подобной проблеме.

Она также добавила, что однажды один из местных жителей пожаловался ей на шум от детей на горке. Он уточнил, что раньше работал в администрации города. Собеседник Антипиной пообещал сделать все возможное, чтобы избавиться от горки.

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Антипина объявила сбор подписей под петицией в защиту горки. На данный момент обращение подписали почти 2000 человек. Также она опубликовала видео, в котором несколько десятков местных жителей требуют у администрации не демонтировать горку.

В декабре 2020 года Антипина установила горку в своем дворе. По ее словам, это стоило почти 80 тысяч рублей вместе с доставкой. Изначально администрация города «пошла навстречу» местным жителям и приняла горку в дар. Ее передали комбинату по благоустройству и озеленению.