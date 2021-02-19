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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Гособвинение запросило 10 и 13 лет колонии для сотрудников ФСБ, вымогавших биткоины на миллион долларов у экс-гендиректора «Известий»
Прокуратура попросила суд приговорить к 10 и 13 годам лишения свободы сотрудников ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова, обвиняемых в вымогательстве биткоинов у бывшего гендиректора ФГУП «Издательство "Известия"» Эраста Галумова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу 2-го западного окружного военного суда.
По версии следствия, правоохранители вымогали миллион долларов в биткоинах у Галумова в обмен на рассмотрение его дела в особом порядке и назначение условного наказания.
Галумов в тот момент был в статусе подозреваемого по делу о мошенничестве в крупном размере. Позднее он дал показания на сотрудников спецслужбы, их арестовали в апреле 2019 года.
Сам Галумов в ноябре был признан виновным, ему назначили шесть месяцев колонии. Защита настаивала, что все доказательства, собранные против экс-гендиректора силовиками, были недопустимыми.
Эраст Галумов — российский политолог и экономист, издатель журнала «Мир и политика», международного журнала «Москва-Пекин». Он также входил в общественный совет Следственного комитета РФ и имеет звание полковника запаса.
Теги:sn, «известия», взятки, фсб
Суд в Твери приговорил к 2,5 годам условно участника акции против «Платона»
Пролетарский районный суд Твери приговорил к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года дальнобойщика Михаила Ведрова, участвовавшего в акции против системы «Платон», по делу о применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова.
По версии следствия, после акции против «Платона», которую дальнобойщики проводили в Твери 11 сентября 2020 года, Ведров, «исходя из неприязненных отношений к сотруднику правоохранительных органов, подошел к инспектору ДПС» и нанес ему «не менее одного удара рукой в область шеи».
Ведров вину отрицает. По словам Тельнова, обвинение основано только на показаниях полицейского и его напарника.
Сейчас Ведров находится под домашним арестом. В конце декабря ему продлили меру пресечения до 9 марта 2021 года.
10 и 11 сентября 2020 года в Твери дальнобойщики протестовали против системы «Платон», собирающей дополнительную плату за пользование федеральными трассами. В первый день они попытались встретиться с представителями «Платона», однако к ним приехали только полицейские и росгвардейцы. Во время акции задержали троих человек.
Сотрудники ГИБДД остановили дальнобойщиков, когда они покидали Тверь, и потребовали предъявить документы. Обвинение утверждает, что Ведров ударил инспектора ДПС.