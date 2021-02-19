Гособвинение запросило 10 и 13 лет колонии для сотрудников ФСБ, вымогавших биткоины на миллион долларов у экс-гендиректора «Известий»

Прокуратура попросила суд приговорить к 10 и 13 годам лишения свободы сотрудников ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова, обвиняемых в вымогательстве биткоинов у бывшего гендиректора ФГУП «Издательство "Известия"» Эраста Галумова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу 2-го западного окружного военного суда.

По версии следствия, правоохранители вымогали миллион долларов в биткоинах у Галумова в обмен на рассмотрение его дела в особом порядке и назначение условного наказания.

Галумов в тот момент был в статусе подозреваемого по делу о мошенничестве в крупном размере. Позднее он дал показания на сотрудников спецслужбы, их арестовали в апреле 2019 года.

Сам Галумов в ноябре был признан виновным, ему назначили шесть месяцев колонии. Защита настаивала, что все доказательства, собранные против экс-гендиректора силовиками, были недопустимыми.

Эраст Галумов — российский политолог и экономист, издатель журнала «Мир и политика», международного журнала «Москва-Пекин». Он также входил в общественный совет Следственного комитета РФ и имеет звание полковника запаса.