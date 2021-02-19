Суд в Твери приговорил к 2,5 годам условно участника акции против «Платона»

Пролетарский районный суд Твери приговорил к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года дальнобойщика Михаила Ведрова, участвовавшего в акции против системы «Платон», по делу о применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова.

По версии следствия, после акции против «Платона», которую дальнобойщики проводили в Твери 11 сентября 2020 года, Ведров, «исходя из неприязненных отношений к сотруднику правоохранительных органов, подошел к инспектору ДПС» и нанес ему «не менее одного удара рукой в область шеи».

Ведров вину отрицает. По словам Тельнова, обвинение основано только на показаниях полицейского и его напарника.

Сейчас Ведров находится под домашним арестом. В конце декабря ему продлили меру пресечения до 9 марта 2021 года.

10 и 11 сентября 2020 года в Твери дальнобойщики протестовали против системы «Платон», собирающей дополнительную плату за пользование федеральными трассами. В первый день они попытались встретиться с представителями «Платона», однако к ним приехали только полицейские и росгвардейцы. Во время акции задержали троих человек.

Сотрудники ГИБДД остановили дальнобойщиков, когда они покидали Тверь, и потребовали предъявить документы. Обвинение утверждает, что Ведров ударил инспектора ДПС.