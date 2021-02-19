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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Суд в Твери приговорил к 2,5 годам условно участника акции против «Платона»
Пролетарский районный суд Твери приговорил к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года дальнобойщика Михаила Ведрова, участвовавшего в акции против системы «Платон», по делу о применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова.
По версии следствия, после акции против «Платона», которую дальнобойщики проводили в Твери 11 сентября 2020 года, Ведров, «исходя из неприязненных отношений к сотруднику правоохранительных органов, подошел к инспектору ДПС» и нанес ему «не менее одного удара рукой в область шеи».
Ведров вину отрицает. По словам Тельнова, обвинение основано только на показаниях полицейского и его напарника.
Сейчас Ведров находится под домашним арестом. В конце декабря ему продлили меру пресечения до 9 марта 2021 года.
10 и 11 сентября 2020 года в Твери дальнобойщики протестовали против системы «Платон», собирающей дополнительную плату за пользование федеральными трассами. В первый день они попытались встретиться с представителями «Платона», однако к ним приехали только полицейские и росгвардейцы. Во время акции задержали троих человек.
Сотрудники ГИБДД остановили дальнобойщиков, когда они покидали Тверь, и потребовали предъявить документы. Обвинение утверждает, что Ведров ударил инспектора ДПС.
Теги:платон, sf, условный срок, дальнобойщики, тверь
Адвокат: следствие пообещало не смягчать обвинения подозреваемым в убийстве антифашиста Сократа
Следствие пообещало не смягчать обвинения четырем участникам нападения на 34-летнего антифашиста Алексея Сутугу, известного как Сократ. Об этом The Insider рассказала адвокат его семьи Светлана Сидоркина.
Теперь правоохранители планируют передать дело в прокуратуру с квалификацией преступления по статье о нанесении тяжких телесных повреждений группой лиц (ч. 3 ст. 111 УК). В этом случае подозреваемым — Сайхану Адаеву, Ахмеду Гулоеву, Ибрагиму Балиеву и Аслахану Садаеву — грозит до 12 лет лишения свободы.
Накануне адвокат сообщила «Новой», что следствие приняло позицию защиты обвиняемых и планирует предъявить обвинение по статьям о самоуправстве и причинении смерти по неосторожности. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до пяти и двух лет соответственно. Сидоркина тогда объяснила, что факт самоуправства очень сложно доказать в суде и трое фигурантов и вовсе могут уйти от ответственности.
На активного участника анархического и антифашистского движения в России 2000-х и 2010-х годов, актера «Театра.doc» и фигуранта «болотного дела» Алексея Сутугу напали уроженцы Чечни и Ингушетии в ночь на 23 августа в Москве. 1 сентября он скончался в реанимации института Склифосовского.