Адвокат: следствие пообещало не смягчать обвинения подозреваемым в убийстве антифашиста Сократа

Следствие пообещало не смягчать обвинения четырем участникам нападения на 34-летнего антифашиста Алексея Сутугу, известного как Сократ. Об этом The Insider рассказала адвокат его семьи Светлана Сидоркина.

Теперь правоохранители планируют передать дело в прокуратуру с квалификацией преступления по статье о нанесении тяжких телесных повреждений группой лиц (ч. 3 ст. 111 УК). В этом случае подозреваемым — Сайхану Адаеву, Ахмеду Гулоеву, Ибрагиму Балиеву и Аслахану Садаеву — грозит до 12 лет лишения свободы.

Накануне адвокат сообщила «Новой», что следствие приняло позицию защиты обвиняемых и планирует предъявить обвинение по статьям о самоуправстве и причинении смерти по неосторожности. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до пяти и двух лет соответственно. Сидоркина тогда объяснила, что факт самоуправства очень сложно доказать в суде и трое фигурантов и вовсе могут уйти от ответственности.

На активного участника анархического и антифашистского движения в России 2000-х и 2010-х годов, актера «Театра.doc» и фигуранта «болотного дела» Алексея Сутугу напали уроженцы Чечни и Ингушетии в ночь на 23 августа в Москве. 1 сентября он скончался в реанимации института Склифосовского.