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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Адвокат: следствие пообещало не смягчать обвинения подозреваемым в убийстве антифашиста Сократа
Следствие пообещало не смягчать обвинения четырем участникам нападения на 34-летнего антифашиста Алексея Сутугу, известного как Сократ. Об этом The Insider рассказала адвокат его семьи Светлана Сидоркина.
Теперь правоохранители планируют передать дело в прокуратуру с квалификацией преступления по статье о нанесении тяжких телесных повреждений группой лиц (ч. 3 ст. 111 УК). В этом случае подозреваемым — Сайхану Адаеву, Ахмеду Гулоеву, Ибрагиму Балиеву и Аслахану Садаеву — грозит до 12 лет лишения свободы.
Накануне адвокат сообщила «Новой», что следствие приняло позицию защиты обвиняемых и планирует предъявить обвинение по статьям о самоуправстве и причинении смерти по неосторожности. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до пяти и двух лет соответственно. Сидоркина тогда объяснила, что факт самоуправства очень сложно доказать в суде и трое фигурантов и вовсе могут уйти от ответственности.
На активного участника анархического и антифашистского движения в России 2000-х и 2010-х годов, актера «Театра.doc» и фигуранта «болотного дела» Алексея Сутугу напали уроженцы Чечни и Ингушетии в ночь на 23 августа в Москве. 1 сентября он скончался в реанимации института Склифосовского.
Теги:sn, москва, антифашисты, убийство
Актер Максим Матвеев предложил назвать именем Андрея Мягкова улицу и сквер в Москве
Актер Максим Матвеев предложил назвать именем народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, который умер накануне, улицу и сквер, а также установить памятник в его честь в Москве. Соответствующая петиция размещена на сайте change.org.
«Он бескорыстно делился с нами, своими зрителями, талантом и наполнял нашу повседневную жизнь радостью, примирял с окружающей действительностью, вселял надежду», — отметил автор петиции.
Актер театра и кино Андрей Мягков скончался 18 февраля в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. А. П. Чехова, где служил артист. Он — лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», а также Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых за роль Новосельцева в фильме «Служебный роман». Кроме этого, актер сыграл в «Жестоком романсе», «Гараже», «Братьях Карамазовых», «Днях Турбиных» и многих других фильмах.
Мягков был награжден орденом Почета, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также удостоен звания «Народный артист РСФСР».