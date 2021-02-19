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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»

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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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В Москве пройдет голосование по установке памятника на Лубянке. Выбор будет между Дзержинским и Невским

Общество21

21
 

Общественная палата Москвы проведет голосование среди жителей города по установке памятника на Лубянской площади. Об этом РИА «Новости» сообщил главный редактор «Эхо Москвы» и заместитель председателя палаты Алексей Венедиктов.

Голосование начнется 25 февраля, оно пройдет на портале «Активный гражданин» и на сайтах СМИ. Москвичи смогут выбрать, кому поставить памятник — основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому. 

«Это очень важный и чувствительный вопрос, необходимо учитывать мнение горожан», — заявил Венедиктов. 

Общественная палата Москвы отклонила варианты установить фонтан на Лубянской площади или оставить ее в нынешнем виде, отмечает «Эхо Москвы». 

Памятник Дзержинскому находился на Лубянской площади с 1958 года по 1991 год. После его переместили в парк «Музеон» на Крымском Валу. 

Теги:
sf, лубянка, общественная палата, дзержинский, памятники

Минюст планируют создать третий реестр иноагентов 

Общество114

114
 

Минюст планируют создать еще один перечень иностранных агентов, куда будут включать незарегистрированные или не имеющие юридического лица общественные организации. Это следует из проекта президентского указа, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

«Внести […] изменение, дополнив подпункт 30.27 словами «; ведет реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента», — следует из документа.

Сейчас Минюст ведет два перечня иностранных агентов. В один включены некоммерческие организации, которые, по данным властей, получают деньги из-за рубежа, в другой — средства массовой информации и физлица. Так, например, в первом списке оказались Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального и фонд «Общественный вердикт»*, помогающий людям, столкнувшимся с насилием силовиков. Во второй включили правозащитника Льва Пономарева ** и региональные проекты «Радио Свобода» **.

Согласно закону, «иноагенты» должны регулярно отчитываться о своей деятельности и указывать свой статус. За упоминание включенных в список организаций и граждан без соответствующей маркировки в СМИ или в интернете физлицам и компаниям грозят штрафы.

*внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента

**Включены Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Теги:
sn, россия, минюст, иноагенты
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