Минюст планируют создать третий реестр иноагентов 

Минюст планируют создать еще один перечень иностранных агентов, куда будут включать незарегистрированные или не имеющие юридического лица общественные организации. Это следует из проекта президентского указа, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

«Внести […] изменение, дополнив подпункт 30.27 словами «; ведет реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента», — следует из документа.

Сейчас Минюст ведет два перечня иностранных агентов. В один включены некоммерческие организации, которые, по данным властей, получают деньги из-за рубежа, в другой — средства массовой информации и физлица. Так, например, в первом списке оказались Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального и фонд «Общественный вердикт»*, помогающий людям, столкнувшимся с насилием силовиков. Во второй включили правозащитника Льва Пономарева ** и региональные проекты «Радио Свобода» **.

Согласно закону, «иноагенты» должны регулярно отчитываться о своей деятельности и указывать свой статус. За упоминание включенных в список организаций и граждан без соответствующей маркировки в СМИ или в интернете физлицам и компаниям грозят штрафы.

*внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента

**Включены Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента