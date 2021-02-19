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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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Калужские полицейские задержали бизнесмена Илью Болтунова. Ранее его обвинили в оскорблении представителя власти

Общество15

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В Калуге полицейские задержали гендиректора компании ООО «Ритуал-Сервис» Илью Болтунова, на которого в декабре прошлого года завели дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Об этом в фейсбуке сообщил журналист Егор Исаев. 

В машине Болтунова провели обыск без его участия. У него отобрали новый телефон, хотя в постановлении об изъятии указан старый. Позже бизнесмена отпустили под подписку о невыезде. 

«Заблокировали машину, перекрыли участок улицы в начале и конце. Три или четыре машины. Человек 10 сотрудников. Как будто ловили террориста», — передает слова бизнесмена Исаев. 

В ноябре 2020 Болтунов с сестрой обратился в паспортный стол, чтобы прописать ее в квартиру. Бизнесмен сделал сотруднице замечание о долгом ожидании. В ответ начальница паспортного стола сказала, что Болтунов «не понимает, с кем связался» и вызвала Росгвардию. Болтунова с сестрой задержали, после на бизнесмена завели уголовное дело об оскорблении представителя власти. Об инциденте бизнесмен рассказал РБК.

Компания ООО «Ритуал-Сервис», которой руководит Болтунов, занимается производством гробов. Предприятие Болтунова известно тем, что оказывало ритуальные услуги по более низким ценам, чем крупные и устоявшиеся на этом рынке игроки.

Теги:
kn, полиция, калуга, бизнес, ритуал
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