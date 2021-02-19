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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере прошел в финал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев в матче Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open победил спортсмена из Греции Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:2, 7:5. Медведев впервые в своей карьере прошел в финал Australian Open.
🇷🇺 Daniil Domination 🇷🇺@DaniilMedwed is into his first #AusOpen final.— #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021
The world No.4 will face Novak Djokovic.#AO2021 pic.twitter.com/p4rlCliDXV
Медведев и Циципаса за карьеру встречались шесть раз в очных матчах. Теннисист из России выиграл пять встреч, проиграв греку только один раз в ноябре 2019 года на итоговом турнире в Лондоне, когда Циципас одержал победу в двух сетах со счетом 7:6, 6:4.
Соперником Медведева в финале Australian Open 21 февраля станет сербский теннисист Новак Джокович.
Пока Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), Циципас — шестое. Первый в новом сезоне турнир «Большого шлема» проходит в Мельбурне. Лучший результат Медведева на турнирах серии Большого шлема — выход в финал US Open в 2019 году, на на Australian Open он ни разу не проходил дальше четвертого круга.
В ноябре 2020 года Медведев победил австрийского спортсмена Доминика Тима — третью ракетку мира и чемпиона US Open — в финале Итогового турнира АТР в Лондоне. Российский спортсмен тогда впервые в карьере победил в финале турнира и стал вторым в истории теннисистом из России, выигравшим его.
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