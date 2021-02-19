ОНК: арестованный по делу о призывах к экстремизму сотрудник ФБК Зеленский самостоятельно принял решение признать вину

Арестованный по делу о призывах к экстремизму видеооператор ФБК* Павел Зеленский принял решение о признании вины самостоятельно, во многом надеясь на то, что ему изменят меру пресечения. Об этом «Новой газете» рассказала член московской ОНК Марина Литвинович, которая навестила Зеленского в СИЗО.

По ее словам, во время беседы он находился в «адекватном», «спокойном» и «нормальном» состоянии: «Он не нервничает и держит себя в руках. Он сказал, что решение принимал самостоятельно, оно вызвано во многом его надеждой на то, что ему изменят меру пресечения, потому что его мама на днях заболела коронавирусом, он очень за нее переживает».

Зеленский надеется, что ему сменят арест в СИЗО на какую-то иную меру пресечения, уточняет Литвинович. «Совершенно не похоже, чтобы он находился под давлением. Он сказал, что все обдумал и что считает, что так будет лучше для него самого», — рассказала член ОНК.

Кроме того, по ее словам, арестованный оператор ФБК сказал, что не готов отказываться от своей позиции: «Он заявил, что твиты, которые были написаны, это его твиты. Он не будет отказываться, не будет говорить, что это не он написал, и заявил: „Это моя позиция“».

Накануне директор ФБК Иван Жданов рассказал о том, что Зеленский признал вину и отказался от адвоката. «Происходят какие-то страшные вещи. На Павла оказывается давление в СИЗО, мы опасаемся за возможность его правовой защиты», — сообщил тогда Жданов, назвав ситуацию «очень тревожной».

Зеленского обвиняют в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) из-за его твитов о самосожжении журналистки Ирины Славиной. Оператора ФБК задержали 15 января, утром в тот же день дома у него прошел обыск. По словам Зеленского, в ходе оперативных действий один из сотрудников ударил его по голове. Позже Пресненский суд Москвы арестовал Зеленского до 28 февраля.

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