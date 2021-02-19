В Мьянме умерла 20-летняя девушка, раненная во время разгона протестующих против переворота

В Мьянме в больнице скончалась 20-летняя Мья Тве Тве Хаинг, получившая ранение в голову во время разгона полицией протестующих против захвата власти военными, который произошел 1 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на брата погибшей.

Хаинг находилась в больнице на системе жизнеобеспечения с 9 февраля. По словам брата девушки, ее госпитализировали после того, как в столице страны Нейпьидо в нее выстрелил боевой пулей полицейский.

Как сообщает Associated press, на видео, на котором запечатлен момент ранения девушки, видно, как она пытается укрыться от водометов и падает на землю после того, как пуля попадает в мотоциклетный шлем, который был на ней надет.

Reuters отмечает, что это первый подтвержденный случай смерти среди протестующих в стране. Агентство также пишет, что в армии сообщают о смерти одного полицейского, получившего ранения во время акции протеста.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот, в ходе которого военные взяли под контроль власть в стране. Мьянма много лет управлялась военными, первые демократические реформы начались только в 2011 году. В 2015 году в стране прошли первые демократические выборы, на которых Аун Сан Су Чжи одержала победу, но не смогла занять президентский пост потому, что у ее детей есть второе гражданство.

Она заняла должность «государственного советника» и де-факто стала главой государства. С 1989-го по 2010-й годы она провела под домашним арестом в общей сложности 15 лет за критику государственного строя. В 1991 году Аун Сан Су Чжи получила Нобелевскую премию мира как «выдающийся пример силы бессильного».