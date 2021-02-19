The Lancet: эффективность вакцины от коронавируса Pfizer составила 85% уже после первой дозы

Эффективность вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech составила 85% уже после введения первой дозы. Об этом сообщается в опубликованном в журнале The Lancet исследовании ученых израильского медицинского центра Шиба Тель-А-Шомер.

Исследование проводилось с участием более семи тысяч медицинских работников, которые получили вакцину в Медицинском центре Шиба. Ученые заметили снижение симптоматически выраженных случаев COVID-19 на 85% в период между 15 и 28 днями после вакцинации, а общее число инфицированных, в том числе болеющих бессимптомно, снизилось на 75%.

Вакцина от Pfizer, как и большинство других вакцин от коронавируса, в том числе и российская «Спутник V», — двухкомпонентная. Первая и вторая дозы препарата вводятся с промежутком в три недели.

Публикация в The Lancet появилась на следующий день после того, как канадские исследователи Данута Сковронски и Гастон де Серре предложили увеличить интервал между первой и второй дозами препарата, учитывая высокий уровень защиты после первого введения, чтобы увеличить количество вакцинированных людей, отмечает Reuters.

Согласно исследованию ученых, эффективность первого компонента Pfizer оценивается в 92,6%, поэтому ввод второго компонента через месяц после первого даст малый результат защиты от COVID-19.

По данным разработчиков, эффективность вакцины составляет 95%. Препарат Pfizer — это РНК-вакцина, работающая на основе фрагмента генома коронавируса, который помещается в защитную оболочку, попадает в организм человека при вакцинации и вызывает иммунный ответ.